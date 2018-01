Slaught, con opciones de jugar ante Mediterráneo de Castellón

El gen norteamericano tiene en Alex Slaught uno de sus mejores ejemplos de la larga tradición de esta nacionalidad en voleibol, disciplinado, centrado, algo introvertido, muy competitivo y analítico. Muy estable en el exterior, puede que no lo sea tanto interiormente, sobre todo cuando define al voley como "un juego de sentimientos".

La segunda parte de la temporada comenzó para Alexander con el reclamo para entrar en pista por parte de Piero Molducci, pero no como a él le habría gustado. Corría el segundo set y Almansa cayó al suelo tras doblarse el tobillo derecho, sin que pudiera continuar en el partido: "No está bien la razón por la que tuve que entrar, la lesión de Jorge, pero cuando lo hice solo intenté hacer mi trabajo".

El sábado llega Mediterráneo y el norteamericano tiene más papeletas de salir de inicio y disputar el choque completo: "Aunque yo creo que probablemente jugaré, según decida Piero, claro, no quiero ir a entrenar fuera de lo que es normal; si el sábado toca, quiero mejorar, pero ahora estoy muy focalizado en el entrenamiento". En su debe pone "la recepción y el saque" porque en su opinión "son las más importante". Con la ambición de crecer, ir o no a pista el sábado no puede incrementar su intensidad habitual.