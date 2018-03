Slaught, pieza clave dentro del vestuario de Unicaja

Es muy grande este californiano que llegó bastante más delgado, allá por el mes de septiembre, de lo que está en este final de marzo. Musculado, más potente… sin embargo su mayor fortaleza la encuentra en su mente. No hacen falta palabras de más, solo las palabras justas, y son precisamente las que pronuncia Alexander Slaught. Cuando un jugador que no dispone de demasiados minutos dice lo que se oye de su boca, es que lo que tiene dentro es una profesionalidad mayúscula y una admirable manera de entender el deporte: "Es un regalo poder jugar y que sea tu trabajo; hay algunos días que son difíciles, pero siempre intento recordar que de verdad soy afortunado por poder jugar al voleibol y que sea mi profesión".

No ha tenido demasiada suerte en lo que va de curso, y ello se escenificó con una más que inoportuna lesión justo antes de recibir a Tarragona, lo que sabe encajar para mirar al frente: "La espalda, mejor; he sido desafortunado, porque pasó dos días antes del partido que pienso que sí iba a jugar, pero estoy bien ahora, más o menos al cien por cien, y puedo entrenar, así que estoy contento". A eso se remite su profesionalidad: "Como sabéis, no he tenido muchas oportunidades aquí, pero cuando he jugado más o menos las he aprovechado; mi trabajo en este equipo es apoyarlo en el entrenamiento y estar listo para entrar en el partido, yo he aceptado este rol; quiero mejorar antes de semifinal y si mi número es llamado, ojalá pueda ayudar al equipo; es mi objetivo venir a disfrutar".