Slaught quiere cumplir un sueño

Poco a poco empieza a soltarse con el idioma, porque en la pista ya lo hizo desde el primer día. Alexander Slaught luce el 19 de Unicaja y a sus 23 años siente que es su oportunidad de confirmación. Además, está encantando de desarrollar su parte hispana aprovechando su estancia en España: "La familia de mi madre es mexicana y yo soy 50% mexicano". Entre los gestos hacia ello, uno muy claro: "Cuando era pequeño mi familia me llamaba Alejandro, y cuando decidí venir aquí pensé que era una idea feliz poner ese nombre en la camiseta". Luego está el idioma, en el que se defiende muy bien: "Hablaba mejor hace cuatro años, pero no he escuchado español en muchos años y creo que hablo mejor que entiendo".

Es algo que está perfeccionando junto a sus compañeros, al igual que su propio juego, porque tiene un sueño: "Necesito mejorar mucho para jugar en el equipo nacional de EEUU, es mi sueño, pero ahora estoy concentrado en esta temporada y en mejorar cada día, ayudar al equipo en todo cuando pueda". Se siente en el lugar idóneo para ello: "Cuando llegué a Almería lo primero que hice fue ir al pabellón y el equipo estaba entrenando; inmediatamente me uní a ellos; necesito acostumbrarme rápido y desde el primer momento los receptores se pusieron a ayudarme; son muy fuertes y puedo aprovechar para mirarlos y aprender; el equipo es muy fuerte, hay mucha competencia y creo que eso es bueno". Ayer fue presentado oficialmente como nuevo jugador ahorrador.