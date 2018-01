Soleri viene para jugar

En una intempestiva comparecencia de prensa tras una maratoniana sesión preparatoria (el club se está acostumbrando a no respetar los horarios fijados), el italiano Edoardo Solari era presentado como nuevo futbolista rojiblanco de la mano de Alfonso García Piñero, vicepresidente ejecutivo de la entidad. Detalle a analizar la ausencia del director deportivo Miguel Ángel Corona, que no estuvo ni en la mesa ni entre la concurrencia para apadrinar al primer fichaje invernal.

En su lugar fue Alfonso junior el encargado de darle la habitual bienvenida, asegurando para perplejidad de no pocos que no era prioritario firmar un '9', como si no contase el hecho de que entre los tres delanteros actuales solo sumen dos dianas: "Es una oportunidad de mercado que no quisimos desaprovechar, aunque el fichaje de un delantero centro no era la prioridad. Es un '9' completo que destaca por su nivel físico, pero puede mostrar mucho más. Es del agrado del entrenador y viene a competir por un puesto en calidad de cedido por la Roma, aunque a su vez estuvo cedido en La Spezia. Damos las gracias a la Roma por facilitar su cesión".

Ese agradecimiento al cuadro romanista tiene miga, ya que a posteriori el propio directivo admitía que el préstamo es prácticamente a coste cero, ya que el Almería apenas deberá asumir una parte ínfima de su ficha, lo que da pábulo a cualquier cláusula de obligado cumplimiento por partidos jugados para garantizarse la continuidad en el campo que no tuvo en la Serie B italiana.

"La Roma y Monchi han confiado en que podía ser un destino en el que participase y lo hiciera bien. El Almería se hace cargo de un pequeño porcentaje de su ficha y el resto la Roma", explicó Alfonso junior, añadiendo que el club trabaja en incorporar a un extremo diestro antes del cierre de la ventana de enero y que a priori no barajan dar bajas.

Tan jugosas fueron las declaraciones del hijo del presidente que casi eclipsan el protagonismo de Soleri, quien en sus primeras declaraciones daba las gracias al Almería por su contratación: "Estoy muy feliz de estar aquí y le doy las gracias al Almería por darme esta oportunidad. Monchi me habló muy bien porque el entrenador está muy preparado y quiero mejorar. Le doy las gracias a Alfonso y a toda Almería".

El problema de la adaptación parece que no será excesivo inconveniente, habida cuenta de que en el vestuario tiene a un compatriota como Motta que ejercerá de 'cicerone' y que además habla el español al pasar una etapa de su juventud entre Argentina y Brasil y tener a un compañero en La Spezia, Juande, con el que hablaba en el idioma de Cervantes.

Ariete espigado de 1'92 de estatura, Soleri se caracteriza por su movilidad en el frente de ataque: "Soy un delantero que me gusta hacer un poco de todo, atacar los espacios, sacar la pelota, hacer que el equipo salga y hacer goles, que es lo que hacen los delanteros".

Eso es lo que suelen hacer los delanteros en todos los equipos, con la salvedad de la pésima racha que atraviesan sus compañeros de fatigas en el Almería, circunstancia que ya conocía: "Un delantero no tiene fácil marcar gol porque en España hay mucha competencia y espero que en esta fase los atacantes lo hagamos mejor, trabajaremos para ello".

Su hándicap, inexperiencia al margen, es que apenas ha jugado en lo que va de curso, si bien se considera apto en el aspecto físico: "Estos seis meses no he jugado mucho porque en Italia tienen otra mentalidad distinta a España. Por mis características puedo adaptarme mejor a España, Monchi me lo dijo. En la Segunda italiana para los entrenadores es más importante la edad del jugador que como juega. Tenía a Gilardino, campeón del mundo, y a otro jugador experimentado por delante. He entrenado, pero solo jugué seis partidos, pienso que puedo entrar en la lista y que juegue depende del entrenador y de cómo me adapte a sus ideas".

Tal es el ansia de triunfar en el fútbol profesional que Soleri, con un brillante currículum en el equipo primavera de la Roma, se ofreció incluso a jugar de arquero si fuera menester: "Tengo muchas ganas de jugar aquí porque no jugué mucho en Italia y quiero ayudar a un club histórico de España que hace poco estaba en Primera".