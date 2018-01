Sólo tres lesiones de gravedad en la AD

La plaga de lesiones que asola el vestuario de la UD es algo sin precedentes, no ya en el fútbol local, sino yo creo que nacional. Tener 7 u 8 lesionados una semana sí y otra también es algo insólito. Aunque lo que no le pase a la UD... Sin ir más lejos, en los cuatro años de gloria del fútbol almeriense con la AD tan sólo tres jugadores tuvieron una lesión de larga duración. Y eso que por entonces no había preparador físico, ni recuperador ni otras gaitas del fútbol actual. Enrique Alés y José María Maguregui hacían de todo en aquel fútbol de antaño que también acabó con el equipo en Primera… sin lesionados.

Había las lógicas lesiones de uno o dos partidos. Pero de meses como pasa ahora, sólo hubo tres en cuatro temporadas; y curiosamente, en la misma, la del ascenso a Primera. Hagamos memoria. La temporada 1977-78 la AD acababa de ascender a 2ªB y se fichó a Enrique Alés de entrenador. Desde principios de temporada presentó un once que los aficionados nos sabíamos de carrerilla, leído 3-2-5: Marco; Paniagua, Mantecón, Garrido; Pino, Mendoza; Unamuno (o Polo) Jeromo, Martínez, Gregorio y Rojas. Ascenso a Segunda sin lesiones de más de un partido.

La temporada 1978-79 llegó Maguregui para mantener al equipo en Segunda… y lo ascendió a Primera. Fue el único 'año glorioso' en que hubo lesionados de seriedad, concretamente Juan Rojas (jornada 15, ante el Tarrasa), el brasileño Odaír (jornada 18, en Castellón) y el pundonoroso Gregorio (jornada 30, en Getafe). Vamos a recordar aquellos lunares negros en tan recordada temporada.

El 17 de diciembre de 1978 el Tarrasa visitaba el 'Franco Navarro'. Maguregui alineó a: César; Paniagua, Piñero, Camacho, Zunzunegui; Garay, Jeromo, Martínez; Rojas, Rolón y Odaír. A los 40' hay un ataque rojiblanco. Falta cercana al área, lanza Jeromo, peina Rolón y Rojas, en el segundo palo, se lanza en plancha para marcar el 1-0, con tan mala fortuna que se golpeó contra el poste y se rompió varias costillas. Lo sustituyó Gregorio. Tres meses estuvo de baja.

El 14 de enero de 1979, la AD visitaba el viejo Castalia. Maguregui salió con: César; Zunzunegui, Piñero, Camacho, Maxi; Paniagua, Garay, Martínez; Rozas, Rolón y Odaír. Era este un delantero brasileño que tenía fama de pendenciero y de tirarse en el área; y el lateral derecho castellonese, Verdú, parece ser que le tenía ganas de otros años. A la primera ocasión que tuvo, a los 27', le hizo una entrada escalofriante que le valió la tarjeta amarilla, Le partió la pierna y ya Odaír no volvió a jugar.

El 22 de abril de aquel año fue le lesión de Gregorio, en Getafe. Maguregui formó con: César; Zunzunegui, Piñero, Óscar López, Maxi; Paniagua, Garay, Martínez; Rojas, Rolón y Gregorio. A los 34' el pundonoroso Gregorio se lesión solo, en un giro desafortunado. Ligamentos y menisco. Los sustituyó Jeromo y fue el último partido del bravo delantero con la AD.

En la temporada gloriosa de Primera, también con Maguregui, no hubo lesionados y eran 34 jornadas más la Copa del Rey. El equipo habitual era: César; Paniagua, Piñero, Óscar López, Maxi; Garay, P. Contreras, Martínez; Serrán (o Corral), Rolón y Murúa. Debían ser de piedra aquellos futbolistas; o llegarían más sanos.