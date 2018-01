Sulayman con el '18' a la espera de Lass

Lucas Alcaraz ya tiene otra pieza más para completar el trivote en caso de sanción o lesión. Esa es la principal razón por la que el club ha firmado en el mercado invernal a Sulayman Marreh, pivote defensivo que llega cedido por el Watford aunque su último equipo fue el Real Valladolid, donde pasó inédito en la Liga (ni un solo minuto), aunque sí participó en los cuatro partidos de la Copa del Rey que los pucelanos dirimieron ante Huesca, Cultural Leonesa y Leganés (ida y vuelta este último).

En total 360 minutos de ritmo competitivo, si bien el jugador admitía ayer durante su presentación oficial que físicamente se encuentra al 100%: "Estoy bien físicamente. Siempre los jugadores queremos jugar más y si no lo haces es decisión del míster. Luis César sabe por qué no me puso, yo me dedico a entrenar y ayudar al equipo. No me sorprendió entrar en la convocatoria contra el Numancia porque ya digo que estoy bien".

Corona, en su rol de director deportivo, ejerció de maestro de ceremonias y apuntaba el perfil que el club ha buscado en la presente ventana invernal: "Nosotros teníamos claro para el mercado de enero lo que queríamos: no pagar peajes de adaptación, lo que implica conocer el idioma, y conocer al jugador en la medida de lo posible, con garantías de saber lo que nos iba a dar al ser alineado".

Soleri y Sulayman parecen ajustarse a ese retrato robot. El italiano por las recomendaciones recibidas de Monchi y el gambiano por el conocimiento directo de Lucas Alcaraz. La guinda al pastel podría ser Lass Bangoura para reforzar el costado diestro del ataque, si bien el club asume que las negociaciones con el guineano o con la posible alternativa se van a dilatar casi hasta el cierre del mercado durante la jornada de hoy miércoles.

Corona hablaba de las peculiaridades de fichar en invierno y cerraba las puertas a ninguna salida sorpresa: "Estamos jugando partidas de póker constantemente y hay que jugar hasta la última carta. Ya advertimos que el mercado de enero te lleva hasta el último día, por las circunstancias que sean. Trabajamos en ese y en otros cuantos frentes abiertos preparados para lo que pueda pasar en estas horas. Estamos intentando mejorar la plantilla, no debilitarla. A partir de ahí, preparados para lo que pueda suceder, no queremos vender y no nos planteamos ese escenario".

Sulayman, internacional absoluto por Gambia (selección 163º del ranking FIFA), agradecía en un digno español la oportunidad brindada por el Almería, al que calificó como "club histórico que debe estar en Primera" y recordó sus cualidades como futbolista: "En el medio puedo jugar encualquier posición. Tengo llegada, despliegue físico y salida de balón limpia". El joven africano se vendió bien, a la espera de confirmar las palabras con hechos sobre el césped.

Las primeras impresiones de sus nuevos compañeros dice ser gratificantes y asegura que el equipo está capacitado para lograr la permanencia: "El vestuario está muy bien, hay gente muy humilde que me ha acogido muy bien.Hay equipo seguro para lograr la salvación, jugadores con mucha calidad, no tengo ninguna duda de lograr el objetivo".

Cuestionado acerca de las teóricas facilidades que puede tener para adaptarse al conocer de antemano los métodos de Lucas Alcaraz, Sulayman recuerda que sin trabajo es imposible hacerse un hueco en el once: "Cuando conoces a un entrenador tienes confianza, pero para ganarte el puesto tienes que trabajar duro, no vale para nada que lo conozcas o no. Sí que conozco lo que me pide".

"Lo poco o mucho que te vamos a pedir, al igual que al resto de tus compañeros, es que tengas una entrega, dedicación y profesionalidad con la camiseta y nuestros aficionados", le pidió Corona. Que así sea.