Thiago Maciel quiere todas las bolas importantes

Lo suyo es el largo recorrido pero prefiere no mirar la meta final para no perderse nada de cada una de las batallas que hay que librar hasta llegar a esa lucha que sea la definitiva. Thiago Maciel tiene mentalidad atacante, y por eso quiere sumar más y más puntos no solo en remate, sino en bloqueo. Siente que está en el lugar idóneo y está feliz: “Estoy muy cómodo, creo que el equipo me ha ayudado mucho para que así sea, la integración que tengo con mis compañeros, y eso me hace estar muy tranquilo”. Su vuelta a la Superliga tras siete años está siendo como se esperaba que fuera: “Antes tenía más competencia por llegar al top y ahora, como dije hace dos semanas, está muy definido quién va a pelear por los títulos”.

Sus sensaciones son “muy buenas” tras dos encuentros en los que ha crecido en la tránsito a su mejor versión, ya que el mejor modo de conseguirlo es con ‘fuego real’: “El primer partido fue más complicado porque estábamos ansiosos por jugar en casa y todo era nuevo; día a día vamos ya conociéndonos más, más ‘cerrados’, y creo que vamos a tener más evolución conforme avancen los encuentros, por lo que vamos a llegar muy bien al final”. Una buena muestra fue el primer set ante Mediterráneo, “muy bueno”, choque del que aprender: “En los siguientes sets fuimos nosotros los que nos complicamos, porque era muy duro jugar en ese pabellón, el piso muy malo, la iluminación no era de las mejores…”.

A eso, que no está en la mano de Unicaja poder solucionar, añade otra cosa que sí se debe corregir: “Nosotros nos relajamos un poco y por eso se hizo más difícil, pero creo que tenemos un juego que sabe administrar los momentos en los que tenemos que apretar”. Siguiendo en esa tónica, lo mejor es centrarse en lo más inmediato: “Yo creo que estamos en el camino, pero el camino es muy largo, y por eso intento no pensar mucho en dos o tres meses en adelante; ahora pienso en L’Illa Grau, que nos visita el sábado, y si jugamos a tope vamos a ganar fácil”. La clave es la concentración: “Tenemos que pensar en hacerlo lo mejor posible y no empezar la semana diciendo que viene un equipo que no está peleando arriba”.

La autocrítica es algo que define al brasileño: “La semana se empieza pensando en mejorar, yo no jugué bien con los servicios y tengo que entrenarlo mucho para llegar al sábado y sacar mejor, o también quiero hacer más puntos de bloqueo y entonces me voy a concentrar mucho en para hacerlo… intento a cada semana un reto nuevo para tener una evolución día por día mejor”. Sobre esa faceta del juego tiene una alta impresión: “Trabajamos mucho día a día y hablando con los chicos lo hemos dicho, que nosotros vamos a ser un equipo muy duro en bloqueo; nunca en mi vida he jugado en un equipo que entrena el bloqueo todos los días, pero los resultados están ahí, con 22 o 23 puntos de bloqueo en solo dos partidos”.

Sabe el opuesto que “eso no es normal, sino 4 o 5 por encuentro”, pero también que “cuando se tiene un bloqueo bien armado es más fácil para el trabajo de defensa, y eso será muy importante”. Lo dicho, mentalidad atacante en extremo, siendo la defensa el primer ataque, y con Ignacio Sánchez como pareja predilecta para ambas cosas: “Eso es verdad, porque si Ignacio tiene un bloqueo bueno es más fácil ver a los atacantes del otro lado y salir para la defensa, y es un jugador que lo hace muy bien; Borja lo tiene también, Jean Pascal día a día está mejorando, y también haciendo más puntos, Parres es un muy buen bloqueador… vamos a tener un equipo muy duro en bloqueo y defensa”.

Quedó demostrado el pasado fin de semana, en el que se tocaron muchas bolas del ataque rival de modo controlado para volver a construir. También se dejó muy claro que a Thiago le va jugarse los balones importantes: “Me gustan mucho y creo que el opuesto es el que tiene que hacer la diferencia en los balones de mala recepción y después de los puntos 20, y es una característica que precisamente yo tengo; en Brasil hay muchos que hacen muchos puntos, pero así, con la misma estabilidad emocional una vez dentro de los puntos 20, son pocos los que la tienen y creo que yo sí la tengo, así como una buena visión de los partidos y eso facilita mucho”. Es algo que entrena con Ignacio Sánchez.

El colocador es vital para él, como es lógico: “Cada partido me siento más cómodo atacando y me ayuda mucho, así que con los balones perfectos va a ser más fácil de ver dónde está el bloqueo y la defensa y así hacer los puntos”. No suele jugar ‘a dedos’, sino que busca el balón en tierra. Preparándose para la próxima cita, le gustó el ambiente vivido frente a Melilla pero invita a mejorarlo: “Fue muy buena la sensación, pero como para nosotros se puede dar más, el público también puede más, y que no se olvide de que vamos a necesitar mucho el apoyo de las personas de Almería, vamos a trabajar muy duro, así que vengan y que disfruten porque van a tener mucha satisfacción con el equipo”.