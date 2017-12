Tiffany, la primera 'trans' que compite con mujeres

Tirunesh Dibaba, entre las favoritas para obtener hoy su segunda victoria en la San Silvestre Vallecana, causó baja de última hora por no tener el pasaporte en regla según el reglamento de su país. La etíope, tres veces campeona olímpica y cinco mundial de fondo, ganó en Vallecas en 2011 y aspiraba a conseguir su segundo triunfo. La atleta se presentó en el aeropuerto para viajar a Madrid, pero su pasaporte estaba a seis meses de caducar y las autoridades etíopes no le permitieron embarcarse en el avión. Su ausencia frustra el gran duelo previsto por las calles madrileñas con su compatriota Gelete Burka, que ostenta el récord de la prueba con un tiempo de 30.53.

El novato Lauri Markkanen (imagen) logró marca personal de 32 puntos y los Chicago Bulls vencieron 117-109 a los Indiana Pacers para sumar su tercera victoria consecutiva. El finlandés consiguió su mejor registro en puntos en 28 minutos sobre la pista de juego, mientras que Nikola Mirotic agregó 28 tantos como su mejor respaldo, anotando ocho de 16 triples para los Bulls, que festejaron su décima victoria en los últimos 12 partidos. Robin López y el reserva Bobby Portis estuvieron con 12 puntos cada uno para los Bulls (13-22), que llegaron a tres triunfos seguidos pero permanecen en el fondo de la División Central.

La brasileña jugó antes en España, Holanda, Francia, Indonesia y Portugal

Isidre Esteve fue uno de los primeros participantes españoles en volar hacia Lima, capital de Perú, donde el 6 de enero arrancará la 40ª edición del Rally Dakar. Acompañado por su copiloto Txema Villalobos, el mecánico David Pigem y la preparadora física Lídia Guerrero, Esteve volvió a hacer gala de la gran motivación e ilusión que lo impulsan en el reto de volver a ser competitivo en el Dakar, ahora sobre cuatro ruedas y con el equipo Repsol. "El equipo y el coche me ilusionan mucho. Me gustaría hacerlo bien, ser competitivo cada día y no cometer grandes errores", declaró.

Tiffany Pereira de Abreu debutó el 10 de diciembre como jugadora de Bauru en la Superliga Brasileña de voleibol. Ese día logró dos hitos: convertirse en la primera transgénero que disputa la competición femenina y ser la primera persona que participa de una liga top tanto en su modalidad masculina como femenina.

Tiffany cuenta con orgullo que es la primera jugadora en jugar en las versiones femeninas y masculinas -en la temporada 2007-08 fue jugador de Foz de Iguzú- de un torneo de alto nivel, pero también aclara que prefiere no recordar su pasado como hombre, porque dice que desde niña supo que había algo que no encajaba con su cuerpo, pues se sentía mujer. Incluso pide que no se cite su nombre masculino.

Tiffany relata que su madre le preguntó muchas veces cuando era adolescente si era gay, pero nunca le respondió, porque al no sentirse un hombre, ni siquiera lograba identificarse como homosexual.

"No me sentía gay porque no me veía como un hombre. Prefería guardarme cómo me sentía. Por eso sólo se lo dije a unos pocos amigos", explica.

Como jugador compitió en España, Holanda, Francia, Indonesia y Portugal. En 2013, después de ahorrar el dinero para la costosa cirugía de cambio de sexo y cuando la depresión por su crisis de identidad ya era muy profunda, dejó de jugar con el Dero Zele-Berlare de la primera división belga.

"Los dirigentes y entrenadores no entendieron mi decisión. Pero yo no podía convivir más con la persona que era", relata.

Así comenzó, primero, un tratamiento hormonal en Holanda, para después operarse en España. Después vino el camino legal para obtener sus documentos como mujer y ser autorizada para competir.

Ahora, Tiffany es feliz. Por eso hace oídos sordos a los que critican que compita como mujer: "No le doy importancia porque estoy dentro de la ley. Si las reglas cambian, lo dejaré".