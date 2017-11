Tino Costa, un expediente X

La situación física de Tino Costa lleva camino de convertirse en un expediente X en toda regla. El centrocampista argentino vistió la rojiblanca por última vez el pasado 29 de septiembre en el empate a cero ante la Cultural Leonesa, siendo sustituido en el minuto 56. En los entrenamientos de la semana posterior notó molestias en el sóleo, tal y como el club informó en su día, a priori algo de poca importancia, ya que aunque no participó en la goleada ante el Huesca (0-3), en la previa de la visita a Vallecas (1-0) el propio Ramis dijo que no lo metía en la convocatoria porque prefería reservarlo para recibir en casa al Valladolid (1-1).

Ante los pucelanos tampoco fue de la partida y saltaron todas las alarmas mediáticas, pero la versión de la entidad se mantuvo inalterable respecto a los problemas físicos que arrastraba el ex de San Lorenzo. Los días han ido pasando y ni participó contra el Reus (0-1), ni viajó a Gijón (2-0) ni tampoco fue de la partida en la última jornada ante el Cádiz (0-2).

El argentino disputó su último encuentro el 29 de septiembre ante la Cultural Leonesa

Casualidades o no, el equipo no gana desde que el de Las Flores no aparece por la alineación, dándose el añadido de la pertinaz sequía goleadora, con apenas un tanto en las siete últimas jornadas, algo que casi preocupa más que haber sumado 2 puntos de 21 posibles.

Sus dos dianas ante Lorca (2-1) y Sevilla Atlético (3-0) han contribuido a sumar 6 de los 12 puntos con los que el equipo figura en la tabla clasificatoria, justo la mitad, por lo que la relación entre su baja por lesión y la entrada en barrena del Almería es bastante estrecha.

Jorge Morcillo, que ha compartido con Tino Costa parte de su lesión al coincidir durante buena parte de su periodo de baja, explicaba ayer sus impresiones al respecto: "Es una sensación parecida a la mía. Desde que me expulsaron en Vallecas acabé con una molestia en el aductor a la que no le dimos importancia porque estaba sancionado ante el Valladolid y tranquilamente llegaríamos al siguiente partido, pero no pude. La molestia se convirtió en una pequeña pubalgia. Las lesiones se hacen más largas o cortas de lo que crees. Tino tiene una pequeña molestia y a día de hoy está cumpliendo los pasos que a posteriori se le marcaron. El único objetivo es volver y no recaer. Con Tino se intenta que no se pierda semanas después de volver porque es muy importante para el equipo".

Caso de no poder viajar a Albacete (aún no cuenta con el alta médica) el jugador acumularía mes y medio en el dique seco desde su última aparición en el Reino de León. Las perspectivas no son muy halagüeñas habida cuenta de que el martes se ejercitó con el grupo, pero ayer no, según el club para hacerse unas nuevas pruebas médicas.