Tino tendrá que seguir esperando

La enfermería rojiblanca no se vacía. Al contrario, cada vez tienen más trabajo los servicios médicos encabezados por el doctor Ripoll. El propio Luis Miguel Ramis enumeraba los futbolistas que no podrán actuar mañana domingo ante el Reus. "Caballero, Tino Costa, Verza y Hicham no llegan", bajas a las que se une Fidel por sanción, mientras que "Morcillo es duda", que resolverá en el entrenamiento de esta mañana. De todos, la ausencia que más está echando de menos el equipo es la de Tino Costa, que el míster pensaba que iba a estar disponible para jugar ante el Valladolid, pero ni estuvo el domingo pasado ni estará éste.

"Tiene una molestia en una zona traicionera, lo sé por experiencia. Puede hacer algunas cosas, pero en cuanto lo lleva al límite, le duele. Las segundas recaídas son muy peligrosas, puede multiplicar el tiempo de recuperación. No queremos precipitarlo, tener minutos que le puedan perjudicar, no es el momento de arriesgar, creo que hacemos lo correcto", apuntaba un Ramis que tendrá que llamar a uno o dos jugadores del filial, a los que alababa: "El B es un recurso extraordinario, todas las semanas vienen a entrenar con nosotros y nos pueden ayudar en cualquier momento".

Pese a todo, Ramis no quiere excusarse en las ausencias. "Quizá sea la semana más complicada que hemos tenido por todas estas circunstancias, que tienen que ver también con la exigencia del partido entre semana. Pero esto ocurre en el fútbol profesional, le pasa a todos los equipos, y lo que hay que hacer es trabajar bien para intentar recuperar a los jugadores cuanto antes". Tampoco mete más presión a sus delanteros, pese a las pésimas cifras goleadoras que llevan. "Cuando no aciertas, lo que debes hacer es trabajar el doble para seguir insistiendo. Los veo todos los días y con tranquilidad y confianza llegarán sus goles".

La victoria sería la mejor forma de olvidar la mala racha que acumula el Almería. "Tenemos que hacer bueno el punto del Valladolid, que fue trabajado y merecido, cuanto menos. Además es la tercera semana consecutiva ante nuestra afición, y estamos en deuda con ella. Tenemos que hacer un buen partido, mostrar ese nivel competitivo y de alta exigencia que hemos mostrado en estas últimas semanas y que nos ha llevado a tener la sensación de que nos acercamos mucho más al equipo que queremos", frente a un Reus muy peligroso: "Es un equipo que tiene la intención, cuanto menos, de jugar al fútbol, de no regalar el balón, de darle criterio... Vive el partido, el portero inicia rápido, intenta buscar superioridad en ese tipo de acciones, defensivamente bien trabajado y compacto, que también maneja diferentes alturas de presión y lo hace con contundencia".