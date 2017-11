Toca echar el candado

Si Lucas Alcaraz tiene la llave que necesita el Almería, debe utilizarla cuanto antes para cerrar la portería. Además de por visitar a un Barcelona B que es capaz de lo mejor, pero también de lo peor, porque los rojiblancos demostraron en las últimas jornadas de la era Ramis ser un equipo endeble y con escasa capacidad para mantener concentración y fortaleza defensiva. Cierto es que cambiaron las cosas con Fran Fernández, pero las flores de este equipo suelen ser de un día.

Al técnico granadino le toca prolongar lo hecho con el míster del filial y hacer más rocoso a un Almería que sólo desde el orden y el rigor, evitará repetir los problemas de pasadas temporadas, algo que no estaba consiguiendo hasta la fecha un desconocido Luis Miguel Ramis.

Los azulgrana marcan el límite del descenso con solo un punto más que los rojiblancos

El club está en un momento de su historia que necesita ser práctico y dejarse de vivir en la luna de Valencia. Por eso, el fichaje de un técnico metódico, realista y resultadista es lo mejor para crecer y comenzar a redibujar un modelo que necesita un cambio de tuercas. Si Lucas Alcaraz consigue que su actual plantilla juegue como lo hacía en la temporada 2011-12, cuando fue cesado en quinta posición, tendrá mucho ganado. Entonces el Almería no enamoraba a los que les gusta el fútbol de salón, pero es cierto que iba sacando resultados y que era un conjunto muy complicado de ganar.

Ésta debe de ser la principal característica de los rojiblancos: ser rocosos. Con Fran Fernández, el Almería ya mostró una mejor cara ante el Zaragoza. Es cierto que los maños tampoco están para tirar cohetes, pero los almerienses destacaron por su orden y por su presión en el centro del campo. El técnico de filial se dejó de preciosismos y su consigna fue clara: no complicarse la vida, jugar con rapidez y verticalidad, y acabar las jugadas cuando el balón estuviera cerca del área. Todo eso, además de motivar a un grupo que estaba muerto. Sí, Fran Fernández se merece una oportunidad real, no ser simplemente una solución de urgencias.

Mientras llega esa oportunidad, a Lucas Alcaraz le toca empezar su etapa con la visita a un campo en el que se le va a exigir mucho defensivamente. El Barcelona B trata de suicidarse en cada partido, siguiendo las directrices del primer equipo, por lo que el Almería tiene mucho que ganar si es capaz de cerrar líneas y trabar la zona de creación local. Los de Gerard López, que comenzaron con mucha fuerte, poco a poco se van desinflando por su fragilidad defensiva, algo que puede aprovechar el Almería si Pozo recibe con espacios y los extremos tienen su día. Lo normal sería que los delanteros acompañaran estas jugadas con goles, pero en el caso rojiblanco esto es una utopía. Desde la primera jornada, precisamente en la única victoria como visitante del equipo, ningún ariete consigue ver puerta. Ni tan siquiera divisar.

Aunque Alcaraz aseguró que no tiene pensado hacer muchas variaciones en el once, alguna significativa habrá conforme pasen las jornadas. En esta primera, la única es la obligada de Morcillo por sanción, pero como buena nueva está la recuperación de Nano, que ha estado toda la semana entre algodones. Otros dos que han entrado en la lista, aunque no estarán en el once, serán Verza y Tino Costa, dos centrocampistas importantes que el Almería está necesitando desde hace jornadas.