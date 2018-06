Toure cree que Guardiola fue racista con él

El futbolista marfileño Yaya Toure colocó a Pep Guardiola en el centro de la polémica al acusar al técnico de tener "un problema con los jugadores africanos", pese a que "finge no tenerlos". Con esa contundencia se pronunció en una entrevista a France Football, medio al que aseguró que el entrenador del Manchester City no ha sido justo con él.

Toure, que se desvinculó del City a principios de mayo, recién finalizada la campaña, solamente disputó 228 minutos en la última Premier League. El centrocampista negó que ese bajo nivel de participación se debiese a su estado físico y cargó contra Guardiola. Denunció que el catalán fue "cruel" con él y fue más allá. "Llegué a preguntarme si era por mi color. No soy el primero en hablar de estas diferencias en el tratamiento. En el Barcelona, algunos también se lo preguntaron", manifestó.

Las insinuaciones de Toure han incendiado la prensa inglesa, que ahora tuerce la mirada hacia el entrenador, que condujo al City a dos títulos esta temporada: la Premier League y la Copa de la Liga. Toure reconoció que Guardiola es "impresionante a nivel táctico", pero apuntó que tiene deficiencias en la gestión del grupo.

"Zidane es mejor, porque tiene menos exigencias y muestra respeto hacia sus jugadores", aseveró el marfileño. Asimismo, restó méritos a los éxitos cosechados por el técnico español, que a su modo de ver "adaptó lo que había creado Cruyff" en el Barcelona y se valió de recursos financieros "casi ilimitados" tanto en el Bayern como en el City.

El futbolista insistió en la discriminación que sintió por parte de su exentrenador. "Él nunca lo admitirá. Pero el día que uno de sus equipos tenga a cinco africanos te prometo que le envío un pastel", dijo durante la entrevista.

Las diferencias entre ambos han sido públicas durante la temporada. Guardiola manifestó en enero que el que el futbolista contase con más o menos minutos dependía exclusivamente de él. Sin embargo, Toure jamás lo entendió de la misma manera, y así lo corroboró a France Football. "No sé por qué, pero tengo la impresión de que estaba celoso, me tomó por un rival. Como si le hiciera un poco de sombra", dijo.

Tras la publicación de la entrevista, el entrenador fue invadido a preguntas en Caldas de Malavella, localidad de la Costa Brava en la que estos días disputa un torneo de golf. No obstante, Guardiola prefirió no dar una réplica a las afiladas palabras del marfileño. "No tengo nada que decir", contestó.

Toure dejó el Barcelona en verano de 2010, tras tres temporadas en el club azulgrana. Guardiola prefirió tender la mano al canterano Sergio Busquets, que terminaría siendo clave en el ciclo triunfal del técnico de Sampedor. El espigado mediocampista marfileño llegó entonces al Manchester City, con el que ganó un total de ocho títulos en ocho temporadas. En julio de 2016 se reencontró con Guardiola, que iniciaba una nueva etapa en Reino Unido. Era bien sabido que la relación entre ambos era mala, pero nadie esperaba las graves acusaciones de Toure.