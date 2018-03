Trabajado punto del filial de Fran Fernández en Granada

La UD Almería B no pudo encadenar su sexta victoria consecutiva, igualando su mejor racha, al no pasar del empate en su visita al feudo de un Maracena que lucha por su supervivencia. Otra noticia fue el estreno de Carlos María Rodríguez al frente de la escuadra granadina. El filial almeriense se adelantó en el marcador al filo de la media hora con un tanto de Darío, pero los azulillos no desistieron y empataron gracias a la diana de Peri al inicio del segundo tiempo. La expulsión del meta visitante Batalla en el minuto 52 hizo albergar esperanzas de triunfo al Maracena, pero al final ambos se tuvieron que conformar con un punto.