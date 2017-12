Trabajado triunfo para Unicaja

Hacía falta una victoria y se logró, y hacía falta que fuera frente a un buen rival y se tuvo. Eso sí, el Barça pareció tener más opciones de las que finalmente pudo desarrollar. De hecho, los dos primeros sets fueron ganados de manera clara por Unicaja Almería, con un segundo extraño en el que los errores sacaron del partido a los culés. Sin embargo, en el tercero bajó el rendimiento de los ahorradores, pero apareció la figura del capitán Jorge Almansa para que su equipo recuperara el pulso e incluso, pese a no jugar bien, pareciera tenerlo muy controlado, aunque fue el más largo, rozando la media hora en un tanteo largo de 27-25. Los de David Lorente cumplieron se quedaron con la sensación de haber podido apretar más.

El máximo anotador del choque fue precisamente un Almansa encarnado en gran seguro de vida, llevando su cuenta particular hasta los 15 puntos. Su valoración de +10 y su 68% de acierto en recepción, más el 50% sobre 24 bolas atacadas dicen bastante sobre su actuación, pero además está todo lo demás que no se mide. Se encontró con la 'colaboración' en los momentos clave de un Borja Ruiz que reinó en la red con 5 puntos de bloqueo, la mitad del equipo, de sus once puntos totales. En saque, Almansa firmó dos aces en otro momento decisivo, los dos anotados de manera consecutiva. Unicaja cedió hasta 31 puntos al Barcelona con su error, nada menos que 21 en saque. Los azulgrana devolvieron 24, solo 7 en saque.

Los almerienses visitarán la próxima semana a Tarragona antes del parón

Gran ambiente en el recinto ahorrador con una afición fiel arropando como siempre a los de Piero Molducci ante el único equipo que sabe su plaza al término de la primera vuelta, la cuarta pase lo que pase. La próxima semana, Unicaja Almería visitará a Tarragona con la intención de continuar, tras rencontrarse con esta victoria en casa, la escalada de juego y conocer su posición definitiva para la Copa del Rey.

El primer set comenzó con los blanquiverdes muy enchufados, manejando con un modo muy solvente el marcador. Almansa tiró del carro y un ace de Parres puso otra vez los cinco puntos de ventaja (19-14), pero otra vez saque de central, de Marcé, puso con opciones a los culés (20-19), que igualaron con un ace de Di Betta (20-20). Se centró Unicaja y sentenció con Borja Ruiz decisivo (25-21).

El segundo set comenzó muy igualado, con empates hasta el 5-5. Se fugó el cuadro de Piero Molducci con el doble ace antes referido de Almansa, deteniéndose el choque en el tiempo técnico con el mismo tanteo que en el anterior (12-7). Los siete puntos a falta de cuatro para el final, una losa para el Barça, que reaccionó metiendo en cancha a Morato, pero Parres cerró el parcial con su característica regularidad estableciendo el 25-18.

Comenzó mandando el cuadro blaugrana, con soltura, mostrando su calidad y su garra, hasta que a Almansa le pareció que había que reaccionar y tiró otra vez del carro. El cartagenero sumó de aliado a Borja Ruiz y tras el 4-7 y el 6-9 se igualó a once para detenerse el choque con 11-12. Desde la roja los verdes se fueron y con 20-15 parecía todo abocado a un final rápido, pero no estaban nada cómodos y se dejó notar hasta llegarse a un final de 27-25.