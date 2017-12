Trabas al sol

Hay trabajos en juego, proyectos perdidos y un futuro impredecible. La Plataforma Solar de Almería está siendo castigada por la nueva fórmula de fiscalización que desde inicios de 2016 se les aplica a los organismos públicos. La Subdelegación del Gobierno de Almería aseguró que antes de final de año quedaría zanjada la situación que impide a la Plataforma Solar de Almería (PSA) trabajar con normalidad debido a las trabas impuestas por el Ministerio de Hacienda. Pero no ha sido. El nuevo director de la PSA, Julián Blanco, quien hasta el momento había sido director adjunto hasta la dimisión de Sixto Malato, tendrá que seguir batallando para que la fórmula de fiscalización que se aplica en la actual no acabe con más proyectos de investigación ni ocasione la imposibilidad de renovar o contratar a personal, algo que los científicos de la PSA se temen si las reglas del juego no cambian.

Las miras estaban puestas en la reunión que el pasado 19 de diciembre en Madrid. Acudían los representantes los responsables de los organismos públicos de investigación (OPI) con el fin de arrancar un compromiso-solución al Ministerio de Hacienda. Les recibió el secretario de Estado de Presupuestos, Alberto Nadal, la secretaria de Estado de I+D+i, Carmen Vela y la interventora general del Estado, María Luisa Lamela. A la cita también asistió Rosa Menéndez, presidenta del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

En las próximas semanas se creará un grupo de trabajo para estudiar la situación

Pero si había puestas alguna esperanza en la reunión, pronto se disipó. no había ninguna solución a sus problemas, aunque sí nuevas promesas. Los responsables de la investigación científica a nivel nacional plantearon sus necesidades a Hacienda y estos se llevaron a cambio el propósito de crear un grupo de trabajo para estudiar las determinadas situaciones que se han ido creado en los centros de investigación.

La Plataforma Solar de Almería hizo pública su indefensión ante la fórmula en la que se fiscalizan sus recursos el pasado mes de noviembre, apuntando que si las reglas no cambia, el centro dejará de ser un referente a nivel mundial y, lo que es peor, en unos años podría incluso desaparecer.

Son puros trámites administrativos que están causando un perjuicio que podría ser irreparable si no se le pone freno según las fuentes consultadas por Diario de Almería. Esto provoca un retraso en el tiempo de la formalización y ejecución de proyectos. Las cuentas se ponen, de forma previa, en manos de un interventor cuyos dictados se deben cumplir antes de ejecutar cualquier proyecto sin tener en cuenta de dónde proceden los fondos.

Esto sucede desde que el Ministerio de Hacienda puso en marcha la intervención previa en los institutos de investigación del Estado. Esto significa que cada proyecto del organismo tiene que ser analizado, no por la dirección general, si no por un interventor de Hacienda. Es una posición que se sitúa por encima fiscalizando a la dirección general.

La Plataforma Solar de Tabernas ha desarrollado proyectos de colaboración en los que ha infringido la normativa europea de pago (en plazo determinado) debido a la ralentización del proceso debido a la nueva medida. Se trata, por ejemplo, del Proyecto Stage, un proyecto que nace de la UE y que la Plataforma coordina y desarrolla junto con 10 instituciones europeas. Como coordinador, el centro almeriense recibió el dinero que corresponde a todos, así que es quien debe transferirlos si el resto ejecuta las tareas de forma correcta. Según la norma europea que regula este tipo de proyectos, existe la obligación de que esos otros socios reciban el dinero en 45 días. El montante económico llegó a la central solar en agosto de 2016, y aunque los socios ejecutaron sus tareas, la plataforma no pudo transferirle el dinero pasados seis meses. Este tipo de fiscalización los llevó a incumplir la norma de los 45 días y posiblemente Bruselas se lo reclame judicialmente a la Plataforma.

En la actualidad, Hacienda está reteniendo ese dinero alegando que es una colaboración internacional y que tiene que aprobarse por el Consejo de Ministros.

En caso de que los alemanes encuentren deficiencias en su relación con el centro y decidieran marcharse, algo que ya no se ve tan lejos, las consecuencias pueden llegar a ser alarmantes.

Que la Plataforma Solar de Tabernas sostenga un acuerdo con este socio alemán hace que la industria del país en el sector solar y todo el desarrollo en este campo se haga en la plataforma con la colaboración de España. No solo se le está dando servicio al sistema español de ciencia e innovación, también al sector solar alemán.

El acuerdo con el socio alemán les hace ser fuertes en la Unión Europea a la hora de conseguir proyectos y es algo de verdadera importancia que también se perdería.