Triunfo y tercera plaza confirmada de Unicaja

A Unicaja le resta esperar rival para semifinales del play off tras la victoria en el Parc Esportiu del Llobregat que va mucho más allá de los meros tres puntos, con la tercera plaza confirmada definitivamente tras la remontada de Urbia al 1-0 inicial de Mediterráneo Castellón. Ante Tarragona en casa la próxima semana no habrá nada en juego que no sea el honor y el enchufe a las sensaciones de los menos habituales, con el otro cuadro catalán descendido y último antes del parón de la Semana Santa. Destacó la titularidad de Israel Rodríguez.