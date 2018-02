Trujillo, de no contar para Ramis a brillar con Lucas

Antes de la llegada de Lucas Alcaraz la participación de Ángel Trujillo se limitaba a 90 minutos en la derrota en Albacete y media parte de la eliminatoria copera en Cádiz. Luis Miguel Ramis lo consideraba el cuarto central en discordia y el madrileño admitía ayer que directamente no contaba para el técnico catalán, por lo que agradece la confianza depostiada en él por el granadino, quien le hiciera debutar en la categoría de plata en Valladolid.

"Un entrenador que ha confiado en ti cuando estabas en el filial y luego tuve la suerte de coincidir con él en el Levante, lógicamente ayuda. Es difícil que un jugador, sin jugar y sabiendo que no contaban contigo desde pretemporada, dé su mejor nivel. Las pretemporadas están para coger minutos y hubo partidos en los que ni jugué, así es difícil. Desde que llegó Lucas, por suerte o desgracia ha habido lesiones y me ha dado minutos. Desde que empezó el año me encuentro muy bien, es el cuarto partido que he jugado y, por mis características, cuanto más juegue, mejor me encuentro", razonaba Trujillo ayer en comparecencia de prensa.

En efecto, su entrada al equipo ha sido progresiva. Disputó una parte ante el Tenerife, salió para peder tiempo contra el Córdoba y disputó media hora en Alcorcón. La llegada de 2018 le ha traído cuatro titularidades consecutivas, rayando a un gran nivel en todas ellas, últimamente formando pareja con el canterano Joaquín.

Poco amigo de las adulaciones, Trujillo considera que la clave del éxito está en el trabajo: "Uno tiene que ser profesional. Puedes saber que vas a contar más o menos, pero soy jugador de fútbol y me pagan por estar en las mejores condiciones siempre. Parece una virtud, pero no es ninguna porque me dedico a esto, mi día a día es entrenar y estar a disposición del míster para cuando haga falta. Está claro que si no juegas, no puedes estar al 100% porque es muy difícil, ya que la competición no se entrena. Me baso en trabajar y ser un profesional".

Los asiduos al anexo Mediterráneo saben que el madrileño no va de farol cuando realiza esas afirmaciones, ya que siempre es de los últimos en irse y al concluir los entrenamientos no duda en hacer un extra en el gimnasio para fortalecer la musculatura.

Ahora espera romper la mala racha a domicilio en Lorca y no reanimar al rival: "Va a ser muy difícil porque si te basas en los 8 partidos que llevan sin ganar basta que lleguemos nosotros y les resucitemos con nuestra mala suerte. El míster hace hincapié en nuestro trabajo y en que compitamos como estamos haciéndolo mejorando lo que se hace mal".