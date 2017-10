La UD Almería B es el equipo más seguro de la competición

La situación de la UD Almería, segunda en la tabla clasificatoria a dos puntos del líder y sacando ocho al quinto clasificado, no es pura casualidad ni un golpe de fortuna. Se suele decir que el mejor ataque es una buena defensa, y de eso sabe mucho el conjunto rojiblanco. Y es que una buena labor defensiva quizás no te haga vencer, pero como mínimo te permite sumar si evitas encajar goles. En ese trabajo, el filial de Fran Fernández es todo un ejemplo a seguir según muestran las cifras tras superar ya la decena de encuentros disputados.

El rojiblanco es el equipo que menos goles ha encajado por el momento de todo el Grupo IX, con un total de 6 dianas en contra, dos menos que el líder Atlético Malagueño y una menos que el Real Jaén, que es el segundo que menos balones ha tenido que sacar de su portería. Con una media de 0.55 tantos por duelo en contra, el segundo equipo de la UDA se ha convertido en un auténtico muro para las delanteras rivales, aunque bien es cierto que en las dos últimas citas ligueras sus oponentes sí han logrado batir a su guardameta. Lo hizo el San Pedro el jueves, que ganó por 0-1 en el Mediterráneo, y el domingo el Torredonjimeno.

Pero si los registros goleadores en contra se pueden considerar más que positivos para los rojiblancos, los números goleadores a favor no los son menos. En once duelos jugados, los jugadores almerienses suman 24 tantos, cifra que esperan agrandar el domingo a las 11:30 ante el Huétor Vega en el campo de Las Marinas de Roquetas, donde han tenido que mudarse al no estar disponible el anexo por resiembra y el Mediterráneo al jugar el primer equipo.