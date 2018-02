La UD Pavía cae ante el líder y ve cortada su buena racha como local

Cuatro duelos consecutivos llevaba ganando la UD Pavía ante su afición, hasta el día de ayer, en el que sufrió nuevamente una derrota sobre el césped del Tito Pedro al caer por la mínima ante el Torreperogil. Los arlequinados no sabían lo que era perder como locales desde que lo hicieran el pasado 12 de noviembre ante otro rival jiennense, el Navas de San Juan, por 0-3, y estaban basando sus esperanzas de permanencia en su fortaleza en un campo Tito Pedro donde estaba logrando los puntos necesarios para no perder mucho más de vista unas plazas de salvación que, sin embargo, este fin de semana se han alejado un poco más para un cuadro almeriense que ya no tiene más margen de error, que tendrá que ponerse las pilas, y mucho, si quiere seguir en División de Honor.

Bien es cierto que ayer no era un día nada fácil para mantener la buena trayectoria como local. Los de Domingo recibían nada más y nada menos que al líder de la categoría, a un Torreperogil que domina en solitario en la tabla clasificatoria y que no sabe lo que es perder desde que lo hiciera el 3 de diciembre ante el Poli Almería (2-1). A pesar de su condición de primer clasificado y de sus números, el cuadro de la provincia de Jaén sufrió de lo lindo para llevarse los tres puntos ante un Pavía que se dejó la piel, que plantó cara en todo momento, pero que no pudo sobreponerse en el marcador al solitario gol de Pocho en el minuto 67. Hasta llegar al 0-1, los locales gozaron de ocasiones para abrir el marcador y pusieron en aprietos a su oponente, pero el líder tiró de galones tras adelantarse y supo mantener bien su ventaja, incluso aumentarla.