La UDA, a encadenar en casa del Cádiz CF su tercera victoria

La UD Almería se impuso la pasada jornada a La Cañada por 1-0 en el derbi almeriense y lograba así encadenar su segundo triunfo consecutivo, algo que no hacía desde las dos primeras jornadas de competición en el Grupo IV de la División de Honor de juveniles. Continuar con esta inercia positiva y firmar su mejor racha de la temporada hasta el momento es el objetivo para los de Carlos Hinojo, que hoy visitarán, a partir de las 16:00 horas, el feudo del Cádiz. Complicada salida para los rojiblancos, pese a la diferencia clasificatoria que existe entre ambos. No podrá relajarse lo mas mínimo el conjunto almeriense ante un oponente necesitado que no sabe lo que es ganar desde hace tres jornadas.