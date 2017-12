URA destituye a Ken Wills y Pablo Jiménez regresa al banquillo 'cruzado'

En la noche de este lunes quedó redactado y enviado el comunicado interno en el que se exponía el cese de Ken Wills como entrenador de la primera plantilla unionista, así como el nombramiento de Pablo Jiménez para tomar las riendas del equipo. El técnico de la casa, que lograra tanto el ascenso como una doble permanencia en la segunda máxima categoría del rugby nacional, afrontará así su quinta etapa al frente del buque insignia del club cruzado. Su regreso no se hará esperar, puesto que este mismo martes por la noche dirigirá la primera sesión de trabajo, sabedor de que el parón navideño puede ser un ‘aliado’ que ayude, y nunca mejor dicho, a ‘rehacer filas’ y afrontar un difícil reto.

Miguel Palanca, presidente de URA, firmó el documento informativo dirigido a los distintos estamentos que conforman el club: “Este proyecto es de todos y es algo que nunca olvidamos, por lo que se ha informado a socios y veteranos de la decisión adoptada por parte de la Junta Directiva que presido”. Como no, “el primero en saberlo ha sido el afectado, un Ken Wills al que agradecemos todo lo que nos ha aportado durante estos meses en Almería y que no haya dejado en ningún momento, pese a los resultados adversos cosechados, su empeño en sacar adelante la situación”. Desde la Junta Directiva se ha valorado que no hay señales de que el equipo, bajo sus órdenes, pueda reaccionar.

El balance deportivo es claramente nefasto, con doce derrotas en otros tantos partidos, iniciada ya incluso la segunda vuelta del campeonato. Quedarán por delante tras la parada navideña diez finales a vida o muerte, con la necesidad imperiosa de ganar al menos la mitad de ellas si se quiere alcanzar la tercera permanencia y jugar una cuarta temporada en División de Honor B. “Tenemos muy claro que más allá de los resultados hay que valorar las sensaciones, y es unánime en la Junta Directiva la opinión de que no se aprecia capacidad de dar un giro a la marcha del equipo, habiéndose dado un margen de reacción que entendemos que ha sido considerable, de doce jornadas sobre veintidós”.

Palanca trasladó la creencia generalizada de que “si alguien puede sacar esto adelante, ese es Pablo Jiménez, un hombre de la casa que ha demostrado de manera sobrada su capacidad para dirigir al equipo con éxito”. A los hechos se remite la Junta Directiva de URA, que ha agradecido a Pablo Jiménez, director deportivo del club durante este tiempo desde la última promoción que se ganó al CR Majadahonda, que acepte el cargo: “Pablo no se ha desvinculado nunca, sino que prefirió dar un paso al lado al término de la pasada campaña, pero en lo referente a la dirección del primer equipo solamente, ya que su labor ha sido muy buena en el montaje de la estructura deportiva de todo el club”.

Esa es una misión “cada vez más compleja debido al crecimiento que no deja de producirse, con un permanente incremento de fichas y de matrículas en las distintas escuelas repartidas por la provincia”. El espejo en el que se miran los niños y las niñas que forman Unión Rugby Almería es precisamente el primer equipo, al que se quiere reconducir cuando todavía hay opciones de salvación: “No hay culpables en esta situación, ni nada que objetar a la labor de Ken Wills como un técnico de grandes conocimientos y que lo ha intentado; sin embargo, las cosas a veces no salen como queremos y los resultados, en este caso, no han acompañado”. Palanca, firme: “Estoy seguro de que reaccionaremos”.

El presidente de URA reconoció en el documento enviado a los miembros del club “el poso de enseñanzas que aquí deja” el neozelandés, que sin embargo “es posible que no haya conseguido la adaptación a la plantilla”. Justamente a los jugadores agradeció “su esfuerzo continua para crecer” y les pidió “a todos un sobreesfuerzo tendente a cambiar y revertir la situación actual”. Añadió al respecto la responsabilidad de un proyecto cada vez más grande: “Tenemos una cada vez más amplia masa social y debemos tener claramente identificado todo aquello que representamos y todo aquello que tenemos detrás”. En sus agradecimientos no faltó Manuel Delojo, que aceptó ser el asistente de Wills.

Por último, Miguel Palanca subrayó que “de las diez finales que nos quedan y en las que tenemos que demostrar toda nuestra fuerza como proyecto, siete son en casa, por lo que desde el mismo día 7 de enero, cuando se reciba al complicado Arquitectura, es misión de todos llenar el Emilio Campra y empujar al equipo hacia la victoria”. Si de logra finalmente la permanencia “será con la ayuda de todos, socios y aficionados, por lo que es el momento de dar un paso al frente y crecerse ante las adversidades”. Pablo Jiménez “es la persona ideal para encabezar el sueño, pero no se puede quedar solo en un reto que debe ser necesariamente compartido y en el que no sobra nadie”.