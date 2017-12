URA se complica la permanencia en División de Honor B

Con orden y disciplina, más una efectividad máxima en los tiros a palos e ideas muy claras, Universidad de Granada maniató a URA en un choque vital para ambos. Se veía desde la entidad unionista que llegaba una ocasión de redimir todo lo sufrido anteriormente, y de hacer definitiva la mejora notable que se vio en el Ramón Urtubi la semana anterior. Había motivos para ser optimistas, pero el rival también trabaja durante la semana, y lo cierto es que demostró tener muy bien preparado el encuentro. Las continuas intentonas de jugar la touch en cinco contraria fueron desactivadas, sin elegir tiro a palos en ningún golpe, tal y como sí hizo Granada para irse en el marcador con 0-9. La lectura es confianza en el propio juego, pero la realidad no respondió a las expectativas.

Para empeorar la mala sensación, los visitantes jugaron muy bien a mano en la casi única jugada en la que pisaron 22 cruzada, al menos durante una mayor franja de tiempo, y depositaron el balón bajo palos abriendo la defensa de URA por el centro. El 0-16 al descanso no eliminó del todo la esperanza de ponerse a jugar de una vez por todas, y más cuando en la primera jugada Kotze impuso su potencia para ensayar pegado al banderín por la izquierda. La patada no fue buena, quedándose en 5 puntos la recompensa, y sí la siguiente visitante para poner el 5-19. La peor noticia fue, además, que cuando se rozó otro ensayo cayó lesionado de gravedad Juan Cruz, que salió del campo temiendo haberse fracturado el tobillo izquierdo. De confirmarse, más problemas serios.

Quería presionar Unión Rugby Almería, y en un error con golpe que se jugó de nuevo a touch en cinco rival arrancó el segundo ensayo de Universidad de Granada, de nuevo desplegando buen juego a mano para entrar hasta la cocina. Si el 5-26 ya parecía, como fue finalmente, insalvable, otra patada casi desde el medio del campo puso la losa estableciendo el 5-29. Tras muchos minutos sin rumbo, Unión Rugby Almería cogió el pulso, demasiado tarde, y logró su segundo ensayo gracias a la gran habilidad de Quisquilla, que tras enganchar varias fases cerca de la raya con sus compañeros, quebró a la zaga y entró. Jules no falló y subió el que sería definitivo 12-29. Después se pudo maquillar más el marcador, en un intento a la desesperada de al menos bonus.

Se rozó el ensayo en un par de ocasiones más, con Granada ya en el límite de sus fuerzas tras un gran derroche físico y mental, sabedor de que sumar y que no sumara URA puede que sea definitivo en la cuenta final. Lo siguiente que queda es cerrar la primera vuelta visitando nada menos que a CRC Pozuelo, y antes de Navidad tener que visitar a otro gigante como Ciencias, en el que será el comienzo de la segunda vuelta del campeonato. Diez jornadas no han sido suficientes para obtener un primer triunfo, que cuando llegue será realmente balsámico pero que se está haciendo de rogar. Después de la décima derrota la única salida es jugar como un grande ante los grandes y ante los equipos menos poderosos, buscando una remontada en la tabla clasificatoria.

Esto fue justo lo que no se logró en un choque en el que ambos equipos sí igualaron a ensayos y a defensas incluso dentro de la propia zona de marca, dos por cada bando, y que se decantó para los visitantes al no despreciar ni una sola ocasión de ir sumando puntos. Cuentan con un gran lanzador, Jorge Pérez, y conocimiento de sus virtudes y defectos, ayudando a que se reforzara la idea de que se podía. Esa actitud mental falló en Unión Rugby Almería, que no sintió cómodo en ningún momento y transmitió el pálpito de que permanecía desactivado con el paso de los minutos. La mucha desventaja acumulada con los golpes transformados hicieron que se buscara, en ese momento sí con un mayor motivo, sumar de un modo mayor que de tres en tres.

La entrega, como siempre, encomiable por parte de todos los participantes en el juego y de una grada muy poblada, con aproximadamente un millar de seguidores en la misma, y también solidaria. Se recogieron en gran cantidad alimentos no perecederos en beneficio de la Asociación Jesús Pelegrín, y la cantera unionista hizo el pasillo en la salida al campo de los jugadores de un Ken Wills que siguió el choque desde la grada. Queda trabajo, hay vida y no se deja atrás la esperanza de sacar todo lo que lleva dentro una plantilla quizá llamada a metas mayores, pero que no es capaz de romper la dinámica tan negativa en la que se ha metido el XV cruzado. Debutó Tietie, no lo pudo hacer Neli y la preocupación está ahora en Juan Cruz.

URA (12): Kotze, Rullo, Piloto, Juan Cruz, Padilla, Luis Vergel, Pufo, Lucas Melián, Alastrue, Graciarena, Elbarhdadi, Tietie, Manolo Ortiz, Emilio Arias y Jules. También jugaron Biya, Juanma, Cuadrado Varas y Quisquilla.

Universidad de Granada (29): Soler, Lemos, Expósito, López, Campana, Sanz, Quitian, Barrientos, Jiménez de Cisneros, Carrat, Arean, Pérez, Irusta, Cerván y Hepburn. También jugaron Raya, Domínguez, Cañizares, Espejo, Rivas, Andrew y García.

Árbitro:. Luis Fernández. Expulsó temporalmente a Emilio Arias (min. 64) por parte de URA, así como a Raya (min. 67) por parte de Granada.

Tanteo: (0-3) min. 3, patada de castigo transformada por Pérez. (0-6) min. 10, patada de castigo transformada por Pérez. (0-9) min. 30, patada de castigo transformada por Pérez. (0-16) min. 38, ensayo de Hepburn transformado por Pérez. DESCANSO. (5-16) min. 41, ensayo de Kotze. (5-19) min. 48, patada de castigo transformada por Pérez. (5-26) min. 56, ensayo de Carrat transformado por Pérez. (5-29) min. 66, patada de castigo transformada por Pérez. (12-29) min. 76, ensayo de Quisquilla transformado por Jules. FINAL.

Incidencias: Partido correspondiente a la décima jornada del grupo C División de Honor B disputado en el Estadio Emilio Campra ante aproximadamente un millar de espectadores. Hubo presencia de aficionados granadinos.