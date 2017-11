URA convoca a toda Almería en su vuelta a casa

Se cayó ante Ingenieros Industriales cinco jornadas atrás, cuando era primero de octubre, en un partido que debió tener un distinto desarrollo. Pero en rugby no se habla de los arbitrajes, y además, lo peor que podía suceder fue que el césped del Estadio de la Juventud también se pronunció en aquel encuentro y ‘echo’ a Unión Rugby Almería durante demasiado tiempo. Tras exactamente un mes y diez días de exilio, enganchando cuatro viajes consecutivos a Cáceres, a Marbella y dos a Madrid, por fin la pasión del mejor rugby de España regresa a un lugar en el que se han escrito capítulos espectaculares, en el que se han fraguado dos permanencias en la segunda máxima categoría nacional.

El proyecto de URA es mucho más que su primer equipo, pero ahora justo es ese buque insignia el que necesita de la ayuda de toda Almería para lograr la que sería su primera victoria de la temporada. Después de siete derrotas, todo lo que va de curso doblando la rodilla por distintos motivos, los ‘cruzados’ van a poner el alma para levantar su estandarte sobre un adversario de entidad como es Complutense Cisneros Z, pero un rival directo al fin y al cabo. Sobre el verde no habrá otra cosa que entrega y lucha, una honestidad que debería verse con la correspondencia de la mejor grada, como en otras tantas ocasiones. Por ello se ha iniciado una movilización general tanto en la familia rugbier como fuera.

Desde el club se ha lanzado una ‘llamada a filas’ para que el Emilio Campra se presente de nuevo en la categoría con sus mejores galas. La ocasión bien lo merece, así como la escuadra dirigida por Ken Wills, para el que hay cosas que resultan innegociables y que sigue con paso firme su plan de actuación. Los resultados están ya ‘tocando a la puerta’ de Unión Rugby Almería, y el primero positivo tiene que ser ya este fin de semana. Evidentemente, es de una ayuda inestimable el aliento del público, capaz de suponer un plus de extraordinario peso en la moral de los jugadores. Los cruzados tienen una conjura y confían ciegamente en la victoria, como confían en su fiel y respetuosa afición.

Eso sí, URA quiere trasladar este sentimiento a la sociedad en general, puesto que “Almería es la que se beneficia de la lucha”. Miguel Palanca, presidente de la entidad unionista, ha realizado una invitación irrechazable: “Ofreceremos un gran espectáculo, no escatimaremos en esfuerzo y derroche, haremos que los que acudan al campo se sientan orgullosos de tener a este equipo como uno de sus mejores representantes fuera de la provincia, y garantizamos que se va sentir pasión y emoción”. Un hombre de rugby como es él sabe perfectamente que el oval engancha: “Este deporte lo tiene todo para satisfacer al espectador, así que no se debería dejar escapar la ocasión de vivir la experiencia”.

Por último, será un momento emotivo el poder ofrecer a todos los asistentes los últimos reconocimientos cosechados por URA Clan, la joya del proyecto de la entidad unionista. La propuesta de deporte realmente inclusivo que lleva un año de éxitos por los logros anónimos que sábado tras sábado se producen, no ha pasado desapercibida para administraciones y entidades. Así, antes de que el partido se inicie se va a llevar a cabo la entrega simbólica a los voluntarios de URA Clan de dichas menciones y premios, siendo el último ya confirmado un galardón otorgado por el Instituto Andaluz de la Juventud. “No hay excusas para no acudir este domingo, no hay nada mejor que hacer”.

Así lo ha subrayado un Miguel Palanca que, a su vez, ha hecho extensiva la invitación para poder vivir un tercer tiempo en compañía de ambos equipos: “Si hay personas interesadas en participar en la convivencia posterior al partido, y así vivir la tradición de este deporte muy de cerca, por un módico precio, que es el mismo que pagaremos los integrantes del club, pueden unirse a nosotros y extender el rato tan agradable del encuentro un poco más allá”. En el acceso al estadio se facilitará información a todo aquel interesado. En definitiva, URA espera un apoyo masivo de la ciudadanía, más allá de su ingente masa social, que ya está movilizada, y propone formar parte de un mismo sentimiento.

La cita está fijada este próximo domingo desde las 12.00 horas en el Estadio Emilio Campra, y se espera lograr una de las mejores entradas de la historia del club. En varias ocasiones ya se ha dejado constancia del enorme ‘poder de convocatoria’ del club, pero es el momento de confirmarlo una vez más.