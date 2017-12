URA destituye a Ken Wills

En la noche del lunes quedó redactado el comunicado interno en el que se exponía el cese de Ken Wills como entrenador de la primera plantilla unionista, así como el nombramiento de Pablo Jiménez para tomar las riendas del equipo. El técnico de la casa, que lograra tanto el ascenso como una doble permanencia en la segunda máxima categoría del rugby nacional, afrontará así su quinta etapa al frente del buque insignia del club cruzado.

Su regreso no se hará esperar, puesto que ayer martes por la noche dirigía la primera sesión de trabajo, sabedor de que el parón navideño puede ser un 'aliado' que ayude, y nunca mejor dicho, a 'rehacer filas' y afrontar un difícil reto.

Miguel Palanca, presidente de URA, firmó el documento informativo dirigido a los distintos estamentos que conforman el club: "Este proyecto es de todos y es algo que nunca olvidamos, por lo que se ha informado a socios y veteranos de la decisión adoptada por parte de la Junta Directiva que presido".

Cómo no, "el primero en saberlo ha sido el afectado, un Ken Wills al que agradecemos todo lo que nos ha aportado durante estos meses en Almería y que no haya dejado en ningún momento, pese a los resultados adversos cosechados, su empeño en sacar adelante la situación". Desde la Junta Directiva se ha valorado que no hay señales de que el equipo, bajo sus órdenes, reaccione.

El balance deportivo es nefasto, con doce derrotas en otros tantos partidos, iniciada ya incluso la segunda vuelta del campeonato. Quedarán por delante tras la parada navideña diez finales a vida o muerte, con la necesidad imperiosa de ganar al menos la mitad de ellas si se quiere alcanzar la tercera permanencia y jugar una cuarta temporada en División de Honor B. Palanca trasladó la creencia generalizada de que "si alguien puede sacar esto adelante, ese es Pablo Jiménez, un hombre de la casa".