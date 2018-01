(22-20) URA se estrena en la vuelta de Pablo Jiménez

Se puso por delante el equipo cruzado justo sobre la hora de juego y el público presente, otra vez en gran número, comenzó con el cántico: “¡Sí se puede, sí se puede!”. Después se encajó un ensayo que lo ponía por detrás, pero nadie se vino abajo, sino todo lo contrario. “No he sido yo, han sido los jugadores”, dijo un tal Pablo Jiménez al final, con el 22-20 definitivo que hacía añicos una terrible racha de una docena de derrotas consecutivas, tantas como partidos, y que pintaba una imagen amable del 13. El habitual número de la mala suerte tuvo que venir a cambiar el signo de un Unión Rugby Almería que se mereció la victoria, dominador claro del encuentro a lo largo y ancho del mismo.

Eso conlleva un doble mérito por la entidad del rival, cuarto clasificado y con serias opciones de la tercera plaza debido al enfrentamiento directo por arriba entre Liceo Francés y CRC Pozuelo, y por el lastre mental de no sentirse capaz de vencer. Pero uno de los pilares morales del club, el citado Pablo Jiménez, estaba de vuelta y se notó su influjo, sin apenas tiempo de hacer demasiadas variaciones de sistema pero sí logrando que su equipo tuviera una consistencia defensiva inédita hasta el momento, una mayor claridad de ideas en el ataque y un orden acompasado de concentración. Se pueden tener errores, pero no despistes cuando literalmente te estás jugando la vida. Mucho por delante.

El trabajo venidero será intenso, buscándose que no haya regalos, pero ya se ha dado el primer paso de los cinco en donde se ha situado la meta de una permanencia en la que ahora sí se cree. Se comenzó con mucha fuerza, en el campo contrario y con presión, logrando la primera opción en el minuto 2 con un golpe de castigo que no metió entre palos Juan Graciarena. Dio lo mismo porque la imagen había empezado a ser muy diferente a la vista hasta ahora. El Arquitectura logró soltarse el dominio cruzado a los pocos minutos, pero el que pudo anotar fue de nuevo URA con otro golpe que tampoco metió Nacho de Luque en el minuto 7. Concentración y sacrificio y todos dándolo todo.

Fruto de esa reacción visitante, y tras dos grandes defensas locales, una melé segunda en línea de cinco propia fue jugada a mano de manera perfecta por el cuadro madrileño, que se puso 0-7 al cuarto de hora. Unión Rugby Almería tomó de nuevo las riendas y empezó a lucir Mona Tietie con un primer avance descomunal, pero el balón quedó suelto y se perdió una ocasión que algo más tarde, en el minuto 24, sí se aprovecharía. El juego a mano de los unionistas por fin recompensó su dominio en el campo, casi siempre en territorio de la ‘Escuela’, y Tietie fue asistido junto al banderín de la esquina izquierda por un Varas en estado de gracia. Nacho de Luque completó el empate a siete.

Otra vez tocó sufrir atrás durante unos minutos, con el nuevo modo de juego de un Arquitectura que quería posesión pero que no encontraba el hueco por el que colarse. De hecho, y tras un error en un pase cuando se jugaba para hacer el segundo ensayo, Varas corrió hacia su zona de ensaya dando caza al centro González cuando estaba a muy pocos metros del try. Ya en la última jugada de la primera parte cambió el chip visitante y eligió palos en lugar de jugar, con el acierto de Eder para poner a los suyos con renta de 7-10 en el intermedio. El comentario en el grupo de jugadores de Jiménez fue ese, que Arquitectura ya no se sentía superior y prefería asegurar una suma de puntos más corta.

Así siguió pensando nada mas comenzar la segunda parte, con otro acierto de Eder, seguro en los golpes a palos pero no en patadas defensivas. El 7-13 cayó en el minuto 46 y desde ese momento no hubo discusión sobre el mando del choque y el tinto fue rojiblanco de manera rotunda. La recompensa al orden y la paciencia llegó con un ensayo de muchos quilates de Lucas Melián, que se fajó de la defensa con calidad haciendo buena una gran labor colectiva para avanzar 30 metros y depositar el 12-13 en el minuto 52. URA tocaba a la puerta y entró del todo en el 58 con otra gran acción de equipo que esta vez culminó por banda Graciarena. De Luque puso la guinda y subió el 19-13.

Se perdió una ocasión de oro a cinco metros en el 66 y se pagó con un ensayo en contra en el 73 en la prácticamente única ocasión en la que pisaban los de Arquitectura el territorio cruzado. No perdonó Eder para adelantar a los suyos con un corto 19-20 que dejaba muchas opciones. La mejor fue una patada muy lejana de Nacho de Luque en el minuto 78 para establecer el definitivo 22-20 con el que, parecía mentira, llegó la primera victoria del curso. Fue de mérito, fue en equipo y sobre todo se puede considerar como una resurrección.

FICHA TÉCNICA

URA (22): Juanma, Biya, Piloto, Padilla, Kotze, Luis Vergel, Toti, Lucas Melián, Quisquilla, Nacho de Luque, Ismael Varas, Graciarena, Tietie, Alastrue y Emilio Arias. También jugaron Atilio, Antonio Manchón y Sebas Urgu.

Arquitectura (20): Duijm, San Román, Burmester, Sánchez, Pérez, Callejo, Bergua, Rodríguez, Álvarez, Eder, Hoyos, Romagosa, González, Martín y López. También jugaron Arrizabalaga y Velasco.

Árbitro:. Josué García (Cataluña). Expulsó temporalmente a Mona Tietie (min. 64) por parte de URA.

Tanteo: (0-7) min. 17, Ensayo de González transformada por Eder. (7-7) min. 25, ensayo de Tietie transformado por Nacho de Luque. (7-10) min. 40, patada de castigo transformada por Eder. DESCANSO. (7-13) min. 46, patada de castigo transformada por Eder. (12-13) min. 52, ensayo de Lucas Melián. (19-13) min. 58, ensayo de Graciarena transformado por Nacho de Luque. (19-20) min. 73, ensayo de San Román transformado por Eder. (22-20) min. 77, patada de castigo transformada por Nacho de Luque. FINAL.

Incidencias: Partido correspondiente a la décima tercera jornada del grupo C División de Honor B disputado en el Estadio Emilio Campra ante unos 600 espectadores aproximadamente.