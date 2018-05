URA se prepara para la posible promoción por la permanencia

Lo mejor es no jugarla, pero si hay que hacerlo, se afrontará habiendo llegado en las mejores condiciones posibles tanto de confianza como de nivel físico y táctico. URA remontó en la liga regular hasta eludir el descenso directo y no fue un sueño incluso superar la penúltima plaza que habría dejado al equipo, sin más demoras, otra temporada más en la segunda máxima categoría del rugby nacional. Se peleó por ello y se consiguió, pero con el convencimiento de que se partía desde muy atrás. Todo eso ya es historia y toca mirar al frente, a una posible promoción que no está en manos de los cruzados, sino de Ciencias.

Los sevillanos, campeones del Grupo C, han llegado a la final de la categoría frente al campeón del Grupo A, el potente Burgos de Mathius Pisappia, el pilar almeriense que viajó al norte tras una extraordinaria campaña pasada en URA. En la ida ganaron los burgaleses en Sevilla con remontada incluida, pero con marcador que deja el título y el ascenso muy abiertos. En caso de que Ciencias no fuera capaz de lograrlo en esta ocasión, habría otra bala más en recámara.

El subcampeón de División de Honor B tiene derecho a jugar promoción con el penúltimo de División de Honor A, la conocida Liga Heineken, que este año ha sido Hernani. Así, si los sevillanos sucumben en Burgos o no ganan por más de tres puntos, Unión Rugby Almería tendrá que esperar otras dos semanas más para saber si sí o si no disputa la promoción de permanencia. En ese impás de tiempo hay que rearmarse, y es lo que justamente está haciendo URA.