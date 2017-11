URA se queda con la miel en los labios

No hay tiempo que perder. Se piensa ya en Universidad de Granada, el rival directo ‘puro’ por la permanencia en División de Honor B por tercera temporada y que encima venció con bonus ofensivo al Olímpico de Pozuelo. Se van a seis los granadinos antes de visitar Almería, pero sí, URA ‘ya está aquí’ por fin y fija los suyos en tres. Y es que una memorable segunda mitad en un templo como es el Ramón Urtubi, ante todo un gigante como es Liceo Francés, tuvo justa recompensa con bonus ofensivo tras hacer firmar cinco ensayos, y otro bonus, defensivo, por perder de menos de siete puntos. El 40-35, de hecho, deja un intenso sabor agridulce, ya que se rozó una victoria que se habría logrado si no es porque se cedieron de nuevo errores de placaje.El marcador es claro: con una patada a palos en golpe de castigo transformada se había firmado el empate, y con un ensayo sin transformar se había ganado, pero los condicionales no existen en el deporte y la realidad tampoco es mala sabiendo la gran diferencia entre los unos y los otros. El gran mérito de los que se ‘batieron el cobre’ en el césped es dejar esas distancias de presupuesto e historia reducidas a la mínima expresión. La primera parte se comenzó con una gran seriedad defensiva, empujando a los locales, claros favoritos, hasta la 22 propia, pero no se terminan de solventar los problemas de problemas en algo tan importante como el placaje, y se pagó de nuevo muy caro. De llegar al primer cuarto del tiempo con 0-0 al descanso se paró el partido con 26-7.Cuatro ensayos de Liceo Francés, aplicando su buen juego pero también con el saber aprovechar las indecisiones visitantes, les hicieron abrir una brecha que parecía insalvable, como finalmente fue, pero no con tanta incertidumbre. Algo fundamental fue que se lograra un primer try justo en la jugada final, lo que otras muchas veces se ha sufrido en contra pero que en esta ocasión vino a dar un poco de aire mental, porque el resuello físico llegó acto seguido con el descanso. Tampoco importó que se concediera por parte del colegiado Joaquín Santoro un ensayo de castigo a Liceo en una melé, faceta del juego en la que los madrileños impusieron la lógica de la potencia de su paquete de delanteros, ya que el chip de los cruzados había cambiado e iban a por la victoria.Poco a poco, sin perder nunca la cara a los objetivos próximos, la última jugada de la primera parte con ensayo a raíz de un ruck, algo muy importante, de Juan Cruz y transformación de Rafa Alastrue, Unión Rugby Almería hizo su partido y Kotze hizo que la delantera, inédita hasta el momento en la formación cruzada, culminara muchas horas de trabajo previo. Alastrue no falló a palos, y después le siguió en ese acierto Jules Brotel, que completó los dos puntos sobre los cinco a un tercer ensayo unionista obra del incombustible Lucas Melián. Lo dicho antes de los objetivos a corto plazo ahora era no solo la mejora en el juego, sino pescar un punto en una cancha tan complicada como la de los liceístas. El cuarto ensayo, de lograrse, otorgaba esa recompensa.

Antes de que se hiciera efectivo, un robo de balón en el medio del campo a cargo del inteligente Negro puso tierra de por medio otra vez más para un Liceo que no estaba nada cómodo. Un error, por enésima vez, costaba mucho y hacía remar más lejos todavía, pero el físico de URA ha mejorado de un modo notable y no importó. Así, a los tres minutos se obraba ese bonus de oro ofensivo a través del cuarto try, obra del apertura Juan Graciarena y con el francés Jules sin conceder error de cara a palos. El siguiente objetivo era el de un segundo punto, defensivo si se perdía por menos de siete, y se alcanzó de un modo momentáneo, después definitivo, con el segundo ensayo en la cuenta particular de Graciarena. Jules dejaba a los madrileños a tiro de una patada.

Era el minuto 70 y la dinámica era claramente favorable a los cruzados, que se quedaron con la miel en los labios de haber conseguido una victoria que habría sido histórica, sin duda ninguna. No fue posible pese a que se buscó, yendo de menos a más en el partido y haciendo de la segunda parte la mejor de lo que se había visto hasta el momento en esta temporada. Tampoco se firmó la victoria a la novena, pero de un modo relativo, porque sí que se logró ganar algo tan importante como la confianza de cara a las futuras citas. Unión Rugby Almería está pasando por duros momentos de adaptación al nuevo sistema y al nuevo entrenador, pero la evolución se sigue notando y además todavía queda que se produzcan las dos incorporaciones anunciadas durante esta semana.