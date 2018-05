URA se rearma por si hay promoción

Lo mejor es no jugarla, pero si hay que hacerlo, se afrontará habiendo llegado en las mejores condiciones posibles tanto de confianza como de nivel físico y táctico. URA remontó en la liga regular hasta eludir el descenso directo y no fue un sueño incluso superar la penúltima plaza que habría dejado al equipo, sin más demoras, otra temporada más en la segunda máxima categoría del rugby nacional. Se peleó por ello y no consiguió, pero con el convencimiento de que se partía desde muy atrás. Todo eso ya es historia y toca mirar al frente, e una posible promoción que no está en manos de los cruzados, sino de Ciencias.

Los sevillanos, campeones del Grupo C, han llegado a la final de la categoría frente al campeón del Grupo A, el potente Burgos de Mathius Pisappia, el pilar almeriense que viajó al norte tras una extraordinaria campaña pasada en URA. En la ida ganaron los burgaleses en Sevilla con remontada incluida, pero con marcador que deja el título y el ascenso muy abiertos. Fue un 20-22 el que dio ventaja a UBU-Colina Clinic para ahora intentar rematar en su propia casa lo que lleva buscando desde hace tiempo. Pero incluso en caso de que Ciencias no fuera capaz de lograrlo en esta ocasión, habría otra bala más en recámara.

El subcampeón de División de Honor B tiene derecho a jugar promoción con el penúltimo de División de Honor A, la conocida Liga Heineken, que este año ha sido Hernani. Así, si los sevillanos sucumben en Burgos o no ganan por más de tres puntos, Unión Rugby Almería tendrá que esperar otras dos semanas más para saber si sí o si no disputa la promoción de permanencia. Como es lógico, en ese impás de tiempo hay que rearmarse, y es lo que justamente han comenzado a hacer los cruzados, capitaneados por Pablo Jiménez, incluso con un partido amistoso ya disputado frente a un aspirante como Jaén Rugby.

El preparador unionista cree que “dados los resultados dados lo más probable es que haya que promocionar de nuevo, saliendo los rivales de entre Hortaleza y CAU, ambos de Madrid junto con el conocido Majadahonda, con el que hubo que jugarla el verano pasado, o los andaluces Málaga y Jaén precisamente”. El míster ha preferido ponerse en la idea de que se disputará para así no tener ninguna relajación en el periodo de preparación obligado: “Empezamos con la

planificación de una pequeña pretemporada, con carga física para poner a la gente físicamente a tono, hace dos semanas, y a partir de ahí todo lo demás”.

Jiménez ha considerado que en el físico se puede tener “una pequeña ventaja” y desde esa base “retomar todos los mecanismos y sistemas para estar muy bien preparados en la tercera y cuarta semana de junio”. En esta planificación, “se jugó contra Jaén con balance positivo, porque sin todos los jugadores y con poco tiempo de preparación se ganó de 3 puntos, lo cual es una buena señal e indica que se están haciendo las cosas bien para llegar lo mejor posible”. Eso sí, hay que echar el resto: “A esta altura de la temporada estamos todos muy cansados, así que para llevar la promoción a buen término hay que implicarse”.

En ese sentido, el preparador cruzado lanza el aviso de que “será clave que los jugadores entiendan cuál es la situación a pesar del cansancio y se tomen los entrenamientos en serio, como el cuerpo técnico”. Por la parte que le toca, “hay que planificar de la mejor manera posible, sin dar nada por sentado, y que todo el staff que está alrededor, incluidos los directivos, apoyen incondicionalmente a los jugadores para que puedan entrenar en las mejores condiciones posibles, y así poder lograr mantener la categoría; si algo de esto falla, es probable que no lo consigamos”. Una vez más, se debe tirar de la fuerza como club.

El número de jugadores ‘reincorporados’ se ha visto aumentado de manera muy notable conforme han avanzado esas dos semanas de preparación, con el convencimiento de que no será nada sencillo doblegar al rival que toque en el caso de que Ciencias no logre ascender en ninguna de sus dos oportunidades. Si no es así, seguirá ocupando la plaza en el Grupo C de División de Honor B, mientras que si sí lo consigue, la liberará y la ocupará directamente Unión Rugby Almería tras el descenso directo de Universidad de Granada. De los posibles rivales solo de Hortaleza se tienen pocas referencias y ningún bagaje.

Con todos los demás ha habido enfrentamientos previos, ya que al referido de la promoción del año pasado con Majadahonda, resuelta en el partido de ida en Madrid con un rotundo triunfo gracias al gran poder anotador de URA, se une que CAU fue equipo de División de Honor B junto a los almerienses el año del debut en la máxima categoría. Como no, a los andaluces se les conoce muy bien por muchos enfrentamientos previos, si bien ya pasados, a los que habrá que complementar la evolución que han seguido. Una vez ascendido Costa de Almería, sus jugadores podrán tener importancia porque vienen más rodados.