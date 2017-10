URA vuelve a perder en casa (5-45)

Había que ser competitivos y sacar la raza de luchadores que siempre ha sido la definitoria del primer equipo unionista, y así fue. Superior en las estáticas de una forma evidente, Ingenieros Industriales ‘pescó’ en Almería 5 puntos dando todo lo que tenía que dar, sin fiarse el mal arranque liguero de los cruzados y con varios grados de agresividad por encima de lo normal. El juego, bastante duro sobre todo en la primera parte y siempre coincidiendo con los arranques de garra de los hombres de Ken Wills, estuvo marcado por la suerte, buena o mala según el prisma de cada equipo. Así, una patada que se marchaba fuera se quedó dentro al botar hacia el interior en el minuto 14, y en la presión llegó el primer ensayo visitante. Mala suerte almeriense, unida a la lesión de Javito.

Se habían intercambiado los papeles Borja Tara y él para la ocasión, con Rafa Alastrue como medio de melé de nuevo y el ‘8’ para Lucas Melián, que quiso contagiar a sus compañeros con su particular ánimo. Roto el 0-0, otra vez a ir a remolque, y tras no concederse un ensayo de castigo porque Óscar Martínez no lo interpretó así, y errar una patada a palos, llegó el segundo ensayo de los madrileños tras haber pisado fuera López. Había pasado media hora y llegaba el segundo golpe en la moral de Unión Rugby Almería. Al rival le cabe mucho mérito, por supuesto, y su buen juego a mano terminó de romper el partido en la penúltima jugada antes del descanso, matando por el centro. A estas, el apertura sudafricano Gardner no concedió ni un error cuando pateó a palos.

Se llegaba al intermedio con 0-21 cuando se habían tenido serias opciones de haber dibujado un escenario distinto, pero se permitió una buena cantidad de placajes al cuello en la contundente defensa de Ingenieros, la fortuna no estuvo del lado unionista y aun hay mucho que afinar en ataque. Se comenzó con una gran defensa tras una patada defensiva del apertura visitante y melé a cinco propia, seguida de otra a escasos centímetros del try. Con 0-0 Rafa Alastrue se dio a la fuga por la izquierda y el último defensor lo agarró del cuello a cinco metros de haber puesto el partido a favor. Acto seguido llegó la mala fortuna del bote referido hacia adentro por el balón oval y el ensayo en contra. Se peleó, se apretó y se erró un golpe de castigo que debería haber sido ensayo.

Del posible 3-7, dudoso que el balón no entrara, se pasó acto seguido al 0-14 con la polémica de la pisada fuera del corredor madrileño. El tercer ensayo fue mérito de la delantera rival, forzando pegada a la derecha con ruptura central de la cortina defensiva. Se dio un último ‘arreón’ antes del descanso, pero se empezaron a dejar evidencias de la deficiencia en las estáticas, todas las favorables robadas por Ingenieros, bien en melé o bien en touch, más su agresividad limpiando rucks. Con el 0-21 y la incomodidad de la permisividad a la defensa rival, URA pecó nada más comenzar la segunda parte. Erró el adversario una touch, que se repitió a favor, pero se ejecutó mal, Ingenieros robó en línea de 22 y llegó el cuarto de los ensayos. Con mucho por delante aun y la grada animando, se luchó.

Lo que tocó fue sufrir en defensa, con pocas opciones de salir del propio campo y jugando en zona de riesgo demasiados minutos. Gardner mostró su calidad y medio suyo fue el quinto ensayo, logrando jugar con habilidad y tras varias fases un balón de oro a su compañero Maraver casi bajo palos. Siguió infalible y además redondeó su actuación con un try propio pleno de calidad para el 0-42. Antes, la rudeza de la defensa visitante por fin tuvo amarilla por una acción sobre Lucas Melián estando a cinco adversaria. Parecía imposible hacer un ensayo, y más tras una expulsión temporal de Sebas Urgu de muy complicada explicación, sobre todo en el contexto en el que se vivía el partido. El honor jamás se pierde, y en ello colaboró Quisquilla desde el banquillo.

Habiendo vivido todo desde la banda previamente, su motivación fue extra e imprimió más ritmo al ataque cruzado para que, por fin, y tras 230 minutos de liga, llegaran los primeros puntos para los de Ken Wills. Se tuvo paciencia, se peleó y se abrió un buen balón para que Luis Vergel tuviera el honor de abrir un melón, nunca mejor dicho, que desde ahora debe tener un sabor bastante más dulce. Muy escorado el pateo posterior, la cuenta se quedó en 5-45 pese a que tanto unos como otros no dejaron absolutamente nada en el tanque del combustible, batiéndose en un duelo bonito que podría haberse escrito de un modo distinto a poco que pequeños detalles hubiesen salido de otro modo. Por supuesto, el mérito de Ingenieros, que vino a por todas, ahí queda.

Sin la presencia sobre el césped, pero sí junto al banquillo, de los dos últimos fichajes, pero con una cara bien diferente, más competitiva y dando ya signos de que la maquinaria funcionará para evitar el sufrimiento, por mucho que los resultados inviten a pensar lo contrario, Unión Rugby Almería sabe desde ya que nadie se lo va a poner fácil, y que tendrá que sacar lo mismo que obró las dos anteriores permanencias. El deporte oval se duplicó en un día de partido y presencia en la vía pública, participando en ‘Mueve la calle’, actividad que el Patronato Municipal de Deportes organizó situando al club cruzado bajo el Cable Inglés. Toca ya pensar en el siguiente capítulo, que se desarrollará en Cáceres el próximo fin de semana, dando por bueno todo lo ocurrido.