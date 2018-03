Unicaja, a por la Textil Santanderina

Todos los alicientes que debe tener una buena cita deportiva se ven reunidos en la vuelta a casa de Unicaja Almería tras haberse alzado subcampeón de la Copa del Rey: buen rival, mucho en juego, contenido más allá del deporte y reencuentro con la hinchada. Este sábado, desde las 20.00 horas y con la dirección del albaceteño José Manuel de Moyá y el onubense Antonio Correa, echará a volar el balón entre un lado de la pista y el otro. Separados por la red estarán los ahorradores y Textil Santanderina, un equipo que siempre garantiza espectáculo y que llega al Moisés Ruiz necesitado de puntos para que su coqueteo con el descenso de categoría se quede solo en eso y no se vea hecho efectivo al final de la temporada.

Restan solo cuatro fechas, y los de José Ignacio Marcos no tienen el peor de los calendarios respecto a los metidos abajo, ya que tienen dos balas finales ante los supuestamente rivales directos. Antes, visitan a un Unicaja en su última intentona por remontar a la cima y a un FC Barcelona cuya lucha por colarse en el play off por el título de liga es encarnizada. Por ello es un equipo más peligroso de lo que ya de por si demuestra ser, viva imagen de su gran técnico, cuya última imagen en el feudo blanquiverde fue hacer repetir el último punto del partido de la campaña pasada al haberse ido al suelo el protector del mástil de la red. Nunca se rinde, no hay bandera blanca, todo se pelea, y ganar en el Moisés es media permanencia.

Además, a este técnico cabe agradecerle la penúltima fase de formación del gran Rubén Lorente, que vivirá un choque especial ante el que fuera su equipo el año anterior, llegado desde Palencia. El joven colocador almeriense ha tenido palabras

tanto para el club cántabro en general como para su excompañero Frank Amorín, cuya lesión ha afectado a la marcha de Textil. Felizmente el brasileño ha difundido en redes sociales varias imágenes sobre su entrada en la fase de recuperación, deseando desde Unicaja Almería su pronta vuelta a las canchas. Eso sí, pese a su ausencia, la posición de opuesto está muy bien cubierta con un jugador de mucha garantía como es Ángel Rodríguez, de vuelta tras pasar por Vecindario.

En todo caso, si tiene un referente, que lo tiene, ese es Fran Calzón, que “es de Cabezón”, como grita el público del Matilde de la Torre. El central nacido en Utrera es el líder de una formación sólida, y está acompañado por el brasileño Walter da Cruz en las labores del centro de la red. Como receptores, otro brasileño, Antonio Soares, asume gran parte de la responsabilidad anotadora, mientras que ha vuelto a la competición de alto nivel Manu Crespo, jugador local cuya última referencia en Superliga se encuentra en el FC Barcelona, temporada 2012/2013. Su fichaje, en enero, cubrió la baja de Amorín con calidad y experiencia –tiene 35 años-. Sergio Ramírez y Juan Escalona, que puede ser también receptor, son los colocadores.

Textil tiene a otro clásico ‘marca de la casa’ en la difícil posición de líbero, Máximo Bárcena, ayudado por José Osado, en una plantilla bien equilibrada que sumó su último punto en Los Pajaritos para un 3-2 final de Río Duero Soria y así llegar a los 18 puntos en su casillero general. En relación a ese marcador, seis veces ha ido hasta el tie-break, el equipo que más seguido por precisamente Unicaja Almería, que ha jugado cinco desempates. El papel puede sostener un ‘partido largo’ entre ambos este sábado. Eso sí, los cántabros han ganado seis partidos y han caído 12 veces, frente a las 15 victorias y 3 derrotas blanquiverdes. Ojo, ganaron a Ibiza en Es Viver, además de a Castellón, Tarragona –por dos-, L’Illa Grau y Barcelona.

En cuanto a Unicaja Almería, se regresa a la competición liguera con los ánimos muy renovados tras llegar a la final de la Copa del Rey, pero además con hambre renovada de título. La plantilla de Molducci está completa de nuevo, contándose los minutos para una inminente vuelta a pista de Israel Rodríguez, y hay muchas ganas del reencuentro con la fiel afición de siempre, más toda la nueva que ha elegido el Moisés Ruiz como su lugar de disfrute esta temporada. Precisamente en esta ocasión se va a escenificar un ‘compromiso’, el de las familias integradas en la asociación Dárata, que adelantarán el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo y que llegan al recinto blanquiverde para quedarse.

Rosario Medialdea, su presidenta, así lo ha confirmado, explicando que el voleibol es un deporte perfecto para las personas con TEA y que están “muy agradecidos a Unicaja Almería por la oportunidad que ofrece de sumar una actividad regular de ocio en familia para los miembros de su asociación”. Su primera vez será en un atractivo partido en el que los verdes serán jueces del descenso, primera de tres jornadas seguidas con mucho en juego. Después se será no solo juez sino parte en el reparto de la cabeza de la clasificación con la visita a Teruel, para más tarde quedarse otra vez en juez de la dura pugna por la cuarta plaza y acceso a play off. Ante Tarragona, casi seguro que nada. Esta jornada 19 es de duelos directos