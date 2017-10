Unicaja aprieta el ritmo antes de L’Illa Grau

A Piero Molducci le parece que L’Illa Grau, su rival del fin de semana, está bien armado, “es un equipo bueno que tiene a un jugador de calidad por cuatro –Óscar Prades-, un colocador joven –Sergi Reñé-, como su opuesto –Iván Fernández-, y que es veterano por el centro –Abel Bernal y Jefferson Rivera-“. A esto suma una especial motivación por su situación actual de cero puntos en la clasificación: “Han perdido en Melilla y también el primero en su casa –por 0-3 ante el FC Barcelona-, y todo el que viene a Almería lo hace con la intención de cuajar un buen partido, como es habitual, pensando que no hay nada que perder”. De hecho, si hay quien tiene que perder, ese es Unicaja: “Cuando eres favorito es más difícil”.

Se refiere el italiano a que se espera siempre la victoria, “no se va a una pista y pase lo que pase está bien”, sino que se intenta dar siempre el mejor nivel: “Se empezó bien en Castellón con un primer set de victoria fácil, el segundo menos fácil por cometer errores y que el rival bloqueó muy bien, pero se ganó y eso es importante, que cuando llegues al final del set no se comentan errores, y el tercero fue bastante fácil también, así que depende muchísimo de las cosas que hacemos nosotros”. Los frutos del entrenamiento aparecen ya: “El colocador empieza a conocer bien al atacante, cosa que al principio no podía pasar porque faltaba tiempo, y ahora el opuesto ataca el balón que quiere, y en cuatro igual”.

En resumen respecto a esa ‘versión’ que ya se ve de los verdes, “hay que trabajar siempre mucho, queda por delante bastante camino, pero se nota la diferencia con respecto al principio”. La semana ha sido “normal”, sin ausencias, así que “no ha habido lesionados y se ha podido trabajar”. Luego está el balance que él mismo hace de esos entrenamientos: “Varía mucho, pero ha habido un día muy bueno y también ha estado el problema de las goteras en la pista, no se podía hacer seis contra seis como juego porque en una parte había mucho agua y tuvimos que hacerlo de una forma diferente”. En todo caso, sigue su máxima de que “el entreno es más intenso que el partido, física y técnicamente”.

La explicación es bien sencilla: “Se juegan muchos más balones que en partido porque no hay tiempos muertos, el tiempo de espera cuando se va al saque… hay varias fases en las que se está parado, mientras que en el entrenamiento se juega más consecutivo, con más ritmo”. Esa parte es la que debe poner la afición, la de acelerar el ritmo: “A las ocho de la tarde es un horario que no sabíamos si podía o no venir la afición, pero el otro día hubo buena entrada, con un buen público, con muchas ganas, y al equipo le gusta mucho cuando hay una afición ‘caliente’ y creo que el sábado también pasará lo mismo”. Su llamamiento a acudir al Moisés Ruiz es ya una tradición cada previa de partido como local.

Por último, sobre el MVP de la Superliga de esta semana para Borja Ruiz, Piero reconoce que no lo tiene en cuenta: “No lo valoro porque no valoro la estadística de la Federación; hay días que pone bien a jugadores que han jugado mal y otros días al revés, así que no lo tengo en cuenta”. Eso sí, “Borja Ruiz es cierto que jugó un buen partido, sacó bien, atacó bien, bloqueó bien, pero yo veo mi partido y no otro partido”. Esas palabras han sido pronunciadas en presencia de uno de sus jóvenes valores, Antonio Casimiro ‘Artés’, que debutó esta temporada en la pista de Mediterráneo: “Me sentí muy cómodo y muy feliz de por fin jugar mis primeros minutos, que lo que hago en los entrenamientos lo llevé a la pista”.

De L’Illa Grau conoce personalmente a varios de sus jugadores: “A Óscar Prades, Sergi Reñé y Fernando Fernández, sé cómo juegan porque son de mi edad y los conozco desde siempre, pero claro, es un equipo muy completo con caras nuevas, gente que lleva mucho tiempo jugando a esto y también gente muy joven que le da frescura, y va a ser complicado plantarles cara”. Hay incorporaciones pero el club, ya experto en SVM, es cierto que está recién ascendido, y eso puede ser un plus: “El ascender te da de cara a toda la temporada una energía positiva y se quiere plantar cara a los grandes rivales, a los de mitad de tabla, y lógicamente ganar a los de parte baja de la clasificación; sin duda, es realmente un plus de motivación”.

El deporte reparte victorias y derrotas, y en este caso “L’Illa Grau ha comenzado con dos derrotas pero eso no quiere decir ni mucho menos que sea un mal equipo, por lo que querrá sumar sus primeros tres puntos, dos o uno, y qué mejor modo de hacerlo que ante Unicaja, por lo que entiendo que vendrán con muchas ganas de afrontar el partido”. Ante eso, máxima concentración: “En cada partido vamos al cien por cien, tenemos que estar siempre muy concentrados porque todos los equipos quieren jugar contra Unicaja, así que tenemos que dar el cien por cien, y L’Illa Grau no va a ser menos, sino que va a hacer lo mismo”. Se va a por todas desde los mismos entrenamientos y eso se traslada a la cancha.