Unicaja aprieta el ritmo antes de L'Illa Grau

A Piero Molducci le parece que L'Illa Grau, su rival del fin de semana, está bien armado, "es un equipo bueno que tiene a un jugador de calidad por cuatro -Óscar Prades-, un colocador joven -Sergi Reñé-, como su opuesto -Iván Fernández-, y que es veterano por el centro -Abel Bernal y Jefferson Rivera-". A esto suma una especial motivación por su situación actual de cero puntos en la clasificación: "Han perdido en Melilla y también el primero en su casa -por 0-3 ante el FC Barcelona-, y todo el que viene a Almería lo hace con la intención de cuajar un buen partido, como es habitual, pensando que no hay nada que perder". De hecho, si hay quien tiene que perder, ese es Unicaja: "Cuando eres favorito es más difícil".

Se refiere el italiano a que se espera siempre la victoria, "no se va a una pista y pase lo que pase está bien", sino que se intenta dar siempre el mejor nivel: "Se empezó bien en Castellón con un primer set de victoria fácil, el segundo menos fácil por cometer errores y que el rival bloqueó muy bien, pero se ganó y eso es importante, que cuando llegues al final del set no se comentan errores, y el tercero fue bastante fácil también, así que depende muchísimo de las cosas que hacemos nosotros". Los frutos del entrenamiento aparecen ya: "El colocador empieza a conocer bien al atacante, cosa que al principio no podía pasar porque faltaba tiempo, y ahora el opuesto ataca el balón que quiere, y en cuatro igual".

Por su parte, el jugador Casimiro dice que pese a que "las comparaciones son odiosas, lo que no se puede discutir es que este año hay muchísima intensidad en todos los entrenamientos, el nivel es muy parecido en ambos campos, por lo que está 'muy guay' -que se disfruta- y siempre hay muchas ganas". El líbero confía ciegamente n ñla grada: "Creo que la afición va a volver a responder de manera muy positiva, al igual que lo hizo hace dos semanas frente a Melilla".