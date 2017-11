Unicaja busca esta tarde la 'redención' en Santander a las 18:00

Es el desplazamiento más largo de la temporada, del Mar Mediterráneo hasta el Mar Cantábrico, y el viaje mental más complicado de lo que va de temporada, de estar invicto y con pleno de puntos a marchar tercero en la clasificación. Ser uno de los dos cabezas de serie en la Copa del Rey está en juego en tres pistas esta jornada. En lo que respecta a Unicaja, debe ganar en el animoso Matilde de la Torre y ver lo que sucede el domingo, primero en el Parc Esportiu Llobregat y después en Son Moix. Si la victoria es de tres puntos, se asegura meterse otra vez entre los dos primeros.

De Textil se puede decir que mantiene su columna vertebral pero que ha dotado al bloque de varios integrantes de calidad. Así va a tener que ser de nuevo ante unos cántabros que todavía no han dicho su última palabra respecto a la Copa del Rey, si bien lo tienen complicado. Todo les pasa por vencer a Unicaja, mientras que a Unicaja no le cabe en las cuentas un tropiezo hoy (18:00). Los blanquiverdes han completado una semana de trabajo satisfactoria, habiendo tomado buena nota de los errores ante Palma, así como de las virtudes. Utilizaba días atrás la palabra redención el joven Rubén Lorente para referirse a lo que se puede lograr ante su ex equipo, pero con mucha concentración en una plantilla que está completa y sin novedades.