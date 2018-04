Unicaja cede el favoritismo a Teruel

Lo más destacado de la presentación de una final más, y van 21 en el cómputo de la historia global del club en 29 años, ha sido la tranquilidad con la que se va a por todas a tierras aragonesas. Si las casas de apuestas se fijasen más en el voleibol, la victoria ahorradora se pagaría muy bien: “Jugamos contra el primero en la fase regular, pero lo importante es que siempre jugamos la final”. Piero Molducci no ha escondido la fortaleza de su adversario: “Tenía ya un equipo fuerte y ha fichado a Villena, que es el mejor opuesto de la liga, tiene un colocador mexicano muy bueno –Pedro Rangel-…, ha ganado la semifinal sin perder un set y en la Copa del Rey perdimos contra ellos pese a haber jugar bien”.

Por lo tanto, el técnico italiano espera “que baje un poco el nivel de juego” de los de Rivera, “porque no es fácil”. Sin embargo, sabe que esto es un play off, y que la historia se puede reescribir llegados a este punto: “Empezamos fuera pero en el play off no se sabe lo que puede pasar, las cosas son diferentes, hay nervios… por lo que los dos equipos tienen opciones”. Lo ha dicho más claramente: “Teruel es favorito porque este año hemos perdido siempre con ellos, tiene un equipo que está jugando bien, pero nunca se sabe; cuando volví aquí en la 2012-13 llevaba una racha enorme, Unicaja no ganaba, pero después hemos ganado tres títulos sin ser los favoritos, incluso con el último partido en Los Planos”.

Molducci ha insistido en que “puede pasar de todo” durante los dos o tres fines de semana que le restan a la Superliga, porque su equipo está también muy fuerte: “Estamos jugando bien en este momento, como equipo, porque sale uno o sale otro jugador pero siempre con un nivel bueno”. Ha sido, eso sí, una semana dura de recuperación: “Hemos tenido problemas físicos y hemos entrenado con menos jugadores; pienso que recuperaremos a todos y que podremos entrenar normal en esta última sesión”. En su haber, “ganar una semifinal muy difícil contra Palma”, y su doble deseo, “que no pase factura el desgaste físico y que se recuperen todos”. Piero cree que “se ha demostrado que todos están enchufados y aportan todo”.

Acompañado por Mario Ferrera, el líbero ha ratificado que está preparado para el complicado saque turolense: “Es una de sus bazas, el saque, todos lo hacen en salto, son precisos y con poco error, así que tenemos que llevar la recepción a la red para tener más fácil el cambio, que no nos separen dos o tres metros de la red para poder contar con los tres o cuatro atacantes y pasar el K-1; yo creo que es una de las claves”. La otra fundamental es la capacidad mental: “Tienen la presión de ganar esos dos partidos, porque como pierdan el primero el sábado, se van a poner bastante nerviosos, que es lo que queremos, y daríamos todos el domingo”. Por lo tanto, la final se decidirá teniendo “la cabeza fuerte”.

Y es que no caben sorpresas entre ambos contrincantes: “Nos conocemos muy bien, sabemos dónde van a jugar, cómo van a sacar, cómo van a recibir… nos conocemos todo, así que la final se va a decidir del todo mentalmente”. En ello se asume el papel por su parte, el de ser uno de los jugadores en activo que más la ha jugado, mezclando ilusión y entereza: “Mitad y mitad porque ese gusanillo de las primeras veces siempre tiene que estar, pero la tranquilidad es lo que tengo que tener y transmitir a mis compañeros; es una final más, evidentemente es un reto que no propusimos al principio de año para llegar a ella, y ahora que estamos aquí hay que disfrutarlo; estamos seguros de luchar por sacar un partido”.

Fueron dos ante Urbia Vóley Palma, lo que él mismo pronosticó sabiendo que no iba a ser fácil: “Sacar los dos partidos de la semifinal en Mallorca es algo que no se esperaba pero hemos luchado todo el año por eso, hemos luchado todos por entrar en la final, y eso nos da moral para saber que se puede, para ver que se puede sacar mínimo un partido en Teruel y traernos el factor cancha a Almería, con esta gente, con nuestro pabellón lleno”. Así estará este fin de semana el de Los Planos, una olla a presión que también se puede ser utilizada a favor en ese darle la vuelta al factor psicológico pese a que “las encuestas dan favorito a Teruel porque vamos sin presión a darlo todo este fin de semana”.