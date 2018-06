Unicaja ha concretado ya media docena de renovaciones

Unicaja Almería ya tiene montada una ‘rotación 1’ temible para cualquier rival de la Superliga, con Rubén Lorente en el saque, Borja Ruiz pegado al centro de la red y protegido en retaguardia por Antonio Casimiro ‘Artés’, a su vez ‘cubierto’ por Jorge Almansa a su izquierda, y con las puntas ocupadas por Israel Rodríguez y Chema Castellano. Podría ser perfectamente una formación de salida para optar a todos los títulos, pero queda al menos la mitad del equipo por conocerse, y pese a que el sexteto que se ha hecho ‘oficial’ por parte del club ya es muy ilusionante para la afición, el ‘trabajo de cocina’ no cesa para poder ofrecerle a sus seguidores otro equipo titular y así ‘meter en problemas’ a Manolo Berenguel.

Y es que el técnico va a tener mucho y bueno donde elegir, puesto que desde las oficinas no se da por cerrado el capítulo de renovaciones y además se llevan muy adelantadas las negociaciones para cerrar las incorporaciones respecto al plantel del pasado curso. El resultado que se busca es el de montar un grupo muy fuerte no solo por su calidad técnica, sino por su calidad humana, como siempre, y por lo tanto, es acertado pronosticar que todas las posiciones vivirán dura competencia, bien entendida por parte de todos, para conformar el sexteto en la cancha. De este modo, no habrá ningún jugador al que se le sobreentienda ‘titular’ en una plantilla de talento a raudales y que disfrutará del equilibrio juventud-experiencia.

Es el caso de esos seis hombres ya anunciados, los dos primeros de Almería y de una trayectoria dibujada que hace que no puedan ser los ‘pollos’ pese a sus 21 y 20 años respectivamente. Se comenzó con Antonio Casimiro ‘Artés’, líbero de una proyección extraordinaria pero ya confirmado como uno de los mejores de la liga, que no ocultó su ambición al anunciar que seguía en Unicaja una temporada más: “Quiero ganar ya algún título porque el club se lo merece y la ciudad se lo merece, la verdad”. Ya en su momento de firma de contrato tuvo claro que así será: “Confío plenamente en el proyecto que se está haciendo, así que estoy seguro de que todo el mundo va a sentirse involucrado y de que todo se va a hacer bien”.

El siguiente fue uno de los más jóvenes de la Superliga, al menos con tan grande responsabilidad como ha tenido y ha sabido gestionar. Rubén Lorente cumplió los 20 años en la Selección Española absoluta, con la que ya ha debutado, y va a por su tercer año en una máxima categoría en la que se presentó con 18. Aprovecha muy bien el tiempo este colocador llamado solamente a las grandes metas: “Estoy muy ilusionado con la próxima temporada y espero grandes cosas para el próximo año, que va a ser un muy buen año”. Todo lo que va dejando atrás es su tesoro: “Nunca se deja de aprender, y más a mi edad”. Ahora lo hace con España, y con él se aumenta la lista de internacionales aportados desde Unicaja.

Dos incluidos en ella son los también renovados Jorge Almansa y Borja Ruiz, que pronuncian palabras que son ‘ley’ en el mundo del voleibol. El receptor advirtió de que “se están dando pasos que el club tenia que dar obligatoriamente y la verdad es que la gente está contenta; se van a tener ganas de venir a ver vóley y la gente lo sentirá suyo”. En cuanto al central, habló en tercera persona para lanzar una de sus arengas: “Borja Ruiz, uno de los capitanes de Unicaja Almería, renueva para dar su máximo rendimiento, su máximo nivel, para dar alegrías a la afición, al club, a todos, como en otras ocasiones”. Ambos apuestan por un equipo competitivo y por una buena piña de jugadores: “Hay que confiar en el que tienes al lado”.

Los dos son de Cartagena, pero se sienten también de Almería, como otro de los que han sido internacionales. Israel Rodríguez fue el quinto anuncio de renovación y lo suyo sí que fue un aviso: “Más motivado que nunca por salir de una lesión y verme jugar de nuevo a un nivel muy bueno, por la ‘espinita’ clavada de ganar un título con Unicaja, por el grupo que se está montando, que si todo va bien va a ser muy bueno, y por estar con Manolo Berenguel de entrenador, que creo que va a dar un cambio enorme a la plantilla y a la motivación de la misma”. Igualmente de enchufado está Chema Castellano, “orgulloso de haber encajado como deportista y como persona dentro del mejor club de voleibol español”. Llegó para quedarse.

Con cuatro internacionales de seis, si bien los dos que no tienen esa condición la pueden conseguir por talento y juventud, dos almerienses, tres cartageneros y un sevillano en cuanto a procedencia, si bien todos se sienten de esta tierra, se cierra una primera fase de confección de la plantilla que luchará por entrar en las finales y ganar los títulos en la temporada 2018/2019, la del trigésimo aniversario del hito histórico de ascenso a la máxima categoría. Queda por delante todavía mucho, ya que en cada posición, bien renovados o bien incorporados, habrá jugadores de un nivel más que contrastado. Unicaja Almería solo ha mostrado una parte de su gran potencial, y además trabaja en la campaña de abonos que ‘fiche’ una grada llena.