Un Unicaja en cuadro visita al UBE L'Illa Grau a las 17:15

No ha habido ni un solo día normal en la semana vivida en verde, con problemas en varios de los integrantes de la plantilla dirigida por Piero Molducci y entrenos de variada composición para intentar sacar el máximo provecho pese a las ausencias tan numerosas. Hasta ultimísima hora no se va a saber el septeto que ponga en pista el italiano. Si Mario Ferrera tiene que vestirse para actuar de receptor, algo muy probable, de nuevo habrá partido completo para Antonio Casimiro Artés, que cuajó una gran actuación ante el CV Mediterráneo la semana anterior. En ese caso, también significará que Alex Slaught regresa al equipo. Todo pasa por que se decida que no se arriesga con Jorge Almansa, metido en la segunda semana de recuperación tras haber sufrido un esguince de grado 1 en su tobillo derecho en el Imbroda. La otra gran duda es la de Borja Ruiz, que se tuvo que retirar de inicio en el tercer set ante Mediterráneo por molestias en la espalda.

Complicado fin de semana para Unicaja ante un buen rival como es UBE L'Illa Grau, pero con la fortaleza del bloque y el nivel de su fondo de armario, que es muy alto. Eso sí, en frente tendrá a una escuadra que se queda en casa por segundo fin de semana consecutivo tras haber doblegado claramente a Melilla por 3-0.