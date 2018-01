(0-3) Unicaja entra lanzado en la segunda vuelta

Dicen que el que avisa no es traidor, y desde luego que el número ‘1’ negro no lo es. Suyos fueron 19 puntos con un impresionante 75% de acierto atacante y con 4 de saque directo y otros 4 de bloqueo. Javier Monfort confirmó que efectivamente el Imbroda se le da muy bien. De receptores fue la cosa, puesto que Almansa, que no falló a su cita de la regularidad hasta que pudo, tuvo que retirarse en el 5-7 del segundo set tras pisar a su compañero Parres en la caída de un bloqueo doble. La primera valoración ha calmado las alarmas, posible esguince de primer grado en su tobillo derecho, si bien queda a la espera de su evolución. El contratiempo se solventó con Alex Slaught en pista, quien cerró el partido con un ace.

El primer set llevó a Vicente Monfort, uno de los mejores sacadores de la liga, a la línea de fondo, pero erró para el 0-1 devuelto por Borja Ruiz con otro fallo. Se llevó adelante una alternancia en la suma de puntos con sucesivos empates en los que la iniciativa era local, hasta que Unicaja cogió su primera renta tras el 6-6 y apretó el acelerador hasta irse de cuatro (6-10). Reaccionaron los locales para no verse muy descolgados, y al tiempo técnico se detuvo el partido con 10-12, pero tras el mismo los ahorradores hicieron cuatro puntos consecutivos para fugarse hasta el 10-16. Solo pudo sumar uno Melilla antes de que los verdes se plantaran en veinte, con Javi Monfort terrible al servicio. Suma y sigue (11-22), y final (14-25).

A esa altura de la tarde-noche Teruel perdía en Soria por 2-0, con lo que se tenía cerca recuperar la segunda plaza de la competición si los tanteos permitían que el coeficiente sirviera para adelantar a los de Rivera. Cayó el 0-1 para inaugurarse el segundo set con delantera, si bien la tuvo rápido Melilla con su mayor distancia hasta el momento (3-1). Borja Ruiz al saque empató y otra vez se pusieron los de Piero con ventaja (4-6). Lo malo llegó en el 5-7, ya que cayó lesionado Almansa, que se retiró, siendo el punto nulo. Monfort retomó con otro ace y la marcha siguió firme hasta el tiempo técnico (7-12), al que se llegó con una pipe del valenciano. La preocupación estaba en el banquillo, con el capitán atendido por Soriano.

El CV Melilla se recuperó por el centro, con un ataque de Morabet y un bloqueo de Nassini, sin que Unicaja viera peligrar su dominio, sobre todo por los problemas en recepción de los de Sánchez Flor. Así, la diferencia se disparó (10-16) y el técnico gaditano tuvo que parar el partido con Borja Ruiz al saque. Pero el más destacado en esa faceta del juego era, con diferencia, Javi Monfort, que puso el 12-19 con un ace. Su hermano Vicente tiró lo que pudo haciendo de opuesto, y el bloqueo verde lapidó las opciones melillenses. Con algo de suerte Slaught firmó un ace y cerró la manga un error de saque de Dimitrov, en pista solo para eso. Con ese 0-2 sencillo (16-25), se continuó las opciones de segunda plaza de la clasificación.

Había primero que amarrar los tres puntos, con Teruel recortando en Soria. Un ace de Thiago y un bloqueo en uno contra uno de Monfort sobre Tahiri abrieron el camino, deteniendo el choque David Sánchez Flor con 2-6. Consiguió reaccionar otra vez Melilla, pero era el partido de Javi Monfort en ataque y en defensa. Su aportación controló el tanteo pese a las rachas de cierta furia local (9-12). Iribarne hizo un ace para poner a los suyos a uno (11-12), impidiendo Thiago el empate y con Javi a lo suyo, más los errores de Melilla, y echar por tierra así el buen hacer del almeriense. Con 13-19 el míster local pidió tiempo, sin que sirviera de nada por la buena distribución de Ignacio Sánchez, rápido e inteligente (16-25).

Según las normas de competición, Unicaja Almería comienza el tramo definitivo de la fase regular reconquistando la segunda plaza, ya que a igualdad de puntos con Teruel, ambos 32 tras el 2-3 de la remontada naranja en los pajaritos, tiene tanto mejor coeficiente de sets como de puntos. Pura anécdota, y así se toma.

FICHA TÉCNICA

CV Melilla (0): Fran Iribarne (5), Morabet (5), Vicente Monfort (1), Stefano Nassini (6), Mario Dos Santos (6) y Bruno Verissimo (6), más Paco Alcober (líbero). También jugaron Tahiri (-), Monterroso (-) y Dimitrov (-).

Unicaja Almería (3): Javier Monfort (19), Ignacio Sánchez (-), Borja Ruiz (6), Manu Parres (4), Jorge Almansa (5) y Thiago Maciel (11), más Mario Ferrera (líbero). También jugaron Alex Slaught (4) y Artés ().

Parciales: 14-25 (19’), 16-25 (24’) y 16-25 (21’).

Árbitros: José Luis Arrarte (Valencia) y Antonio Martínez (Valencia).

Incidencias: Partido correspondiente a la duodécima jornada de la Superliga Masculina de Voleibol disputado en el Pabellón J. Imbroda ante un centenar de espectadores aproximadamente. Unicaja Almería vistió de negro. Se lesionó Jorge Almansa en la segundo set.