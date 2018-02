A Unicaja le falta la chispa del campeón

Poco o nada que objetar a la victoria de Teruel. Cuando te enfrentas a un rival que te supera en todo y lo hace en buena lid, sólo queda dar las felicitaciones y sentirte orgulloso porque has dado todo lo que tenías. Lo que hizo Unicaja Almería en la tarde de ayer, después de regresar a una final que todo el mundo pensaba que iban a disputar turolenses frente a mallorquines. Pero el sábado los ahorradores sí que tuvieron el gen ganador, del que adolecieron en los momentos más importantes de la final.

La undécima estuvo cerca en cuanto a ambición, pero lejos en lo referente a buen voleibol. Por lo menos en la final y en los cuartos ante el Barcelona. El Unicaja Almería que la gente quiere es que el pasó por encima de Palma en la tarde del sábado. Al equipo de Molducci, no como ayer, no le tembló el brazo y rindió a gran nivel tanto en saque como en bloqueo. Por delante está todavía la Superliga, no hay que hacerle ascos a esta experiencia copera.

El partido comenzó trepidante, con permanentes igualadas bien dominadas por uno o bien dominados por el otro, pulso con tensión incluso en algunos fallos muy puntuales de los jugadores de ambos bandos. El saque de Unicaja no fue tan letal como ante Palma, si bien Chema Castellano firmó su primer ace para igualar a 11. Al tiempo técnico, entre golpes intercambiados, se llegó con la delantera de Teruel (11-12) tras el que se atascó Unicaja debido al buen saque de Radunovic (11-15). Pidió tiempo Piero Molducci y fue Monfort el que rompió la racha y con un bloqueo de Almansa sobre Villena se recobró el pulso (14-16). El capitán puso a uno a los verdes acto seguido, pero sin embargo la entrada al saque de Villena rompió.

Con un tanto de 15-20 para los turolenses, Chema puntuó y Almansa hizo un ace para ponerse a tres, si bien el viento era aragonés. Una pipe del capitán daba esperanzas pero el equipo de Rivera dispuso de cinco bolas de set (19-20). Cerró Villena a la segunda el 20-25 para obligar a los verdes a remar más todavía para el hito de la undécima Copa del Rey. El segundo set comenzó con el mismo tono de igualdad, en un ambiente cada vez más hostil, y Borja Ruiz fue el que con dos acciones estableció sendas igualadas a 6 y 7, la primera colgándose para palmear un balón muy alto. Al tiempo técnico se llegó con 9-12 debido a los problemas en la recepción, con Teruel apretando con su saque hasta el límite.

En esa faceta no andaba cómodo el conjunto ahorrador, que luchaba todo lo que podía. Almansa bloqueó el 12-13 y Parres igualó a 13 con magníficos saques de Monfort. El servicio causó estragos y provocó doble cambio de Piero Molducci, colocador y opuesto, con un 13-16 que acto seguido fue la máxima renta de 13-17 para tiempo del italiano. Maciel hizo su primer ataque y su primer punto. La renta 'visitante' fue igual que en la anterior manga, con 15-20, que Unicaja Almería quiso reducir situándose a tres 19-22, pero con otro error más al saque para el 19-23 con el que Molducci detuvo el partido. Los fallos lastraban a los ahorradores bajo una gran presión y otra vez Teruel dispuso de cinco bolas de set.

Miguel Rivera, con 20-24, pidió un tiempo, y Ereu jugó dedos para establecer el 0-2 que ponía contra las cuerdas al conjunto verde. El tercero siguió el mismo guión inicial de igualdad, pero con Borja Ruiz tirando de casta y calidad para liderar a los ahorradores hasta el 10-8 que después se diluyó con el 11-12 a la llegada de la pausa reglamentaria, con renta turolense tras la suerte en un saque que pasó cuando se podría haber quedado, rompiendo a los almerienses junto a la res. En todo caso, el servicio aragonés ya no parecía el mismo, entrando Colito para un cambio de rumbo sin conseguirlo, ya que Almansa tiró de inteligencia en una finta a la línea. El set se rompió con el 15-17 de un error ahorrador.

Jovanovic fue el siguiente sacador, pero Castellano levantó una situación difícil. Los verdes defendieron y Monfort estableció el 18-18. Villena cerró uno de esos rallys que crean afición y Castellano fue firme. La lucha titánica estaba servida, a falta de que se dominaran los errores. Hubo uno que propició el 19-21. Ereu puso la Copa en bandeja para Teruel (20-23). Almansa atacó zona cuatro y puso el 21-23, pero pese a que lo llegó a tocar Borja Ruiz, un remate de Villena daba tres puntos de campeonato a los naranjas. Bugallo cerró bloqueando y el sueño de la undécima Copa del Rey tiene que esperar otro año más, después de una derrota en un partido en el que el rival no permitió entrar a los ahorradores.