Unicaja, fuerte para la semifinal ante Palma

A pocas horas de iniciar el viaje a Mallorca para disputar dos auténticas batallas, el Club Voleibol Unicaja Almería ha presentado una nueva presencia en la fase en la que se decide al campeón. Lo ha hecho a través de su entrenador y de uno de sus hombres referente, sabiendo que nada de lo pasado hasta ahora tiene validez alguna: “Cuando hay play off siempre cambia la historia, porque con la liga regular no se gana nada, solo poder entrar en la última fase”. Molducci ha insistido en que a partir de ahora “hay que ganar, porque o lo haces o te vas a casa”. Si no sirve lo ocurrido en esta misma temporada, menos lo de la anterior, por lo que no le dice nada de nada que se repita en esta eliminatoria la final del año pasado.

En ese sentido, el italiano ha destacado que “los equipos son diferentes, Teruel ha cambiado bastante y ha sido primero en la fase regular, Palma era otro equipo la temporada pasada, así como Unicaja”, por lo que ha insistido en que “cada año es una historia distinta, diferente”. También, como el resto de la familia ahorradora, ve la mejor versión blanquiverde justo antes de la parte decisoria de este curso: “Sí, porque llevamos un mes y medio entrenando todos, hemos recuperado a Israel, que está bastante bien, pero hay que poner todo en estos partidos, porque hay que jugar como equipo, hay que ganar, hay que jugar y se puede ganar, se ha demostrado con Palma, porque le hemos ganado en la Copa del Rey”.

En la fase regular, eso sí, se han cosechado dos derrotas en tie-break, lo que sirve a Molducci para recordar que “lo importante es jugar con la ‘cabeza buena’, con ganas, con actitud, con sacrificio”. Del rival lo conoce todo, pero ha estado atento a sus últimos movimientos: “Palma ha cambiado bastante en los últimos partidos, ha pasado a Hister a cuatro con Ronchi de opuesto; no sé cómo jugará contra nosotros, porque en los últimos dos o tres partidos ha modificado y puede jugar en dos formas distintas, pero a los jugadores los conocemos y Palma nos conoce a nosotros”. Lo que está bien claro es que está todo en juego: “Pienso que es un cruce importante para los dos, unos buenos partidos”.

Para afrontarlo, mentalmente Unicaja Almería está tan fuerte como físicamente: “La gente está bastante enchufada porque ahora tenemos un equipo completo, tenemos cuatro que pueden jugar en cuatro, dos opuestos que pueden jugar uno u otro sin que cambia mucho el resultado, los centrales son siempre los tres, los dos colocadores y los dos líberos… Unicaja en este momento está muy bien, estamos entrenando, estamos jugando bastante en el entrenamiento y veo al equipo listo para jugar el play off”. Respecto a los ambientes que se vivirán, “Palma tiene un pabellón bueno, una afición buena, con muchísima gente, y eso es lo mejor en el deporte; en España es cierto que cambia mucho de la fase regular al play off”.

La prueba de la motivación ‘verde’ está en Borja Ruiz, para el que ahora es el momento: “Al final esto es lo importante, tenemos unos objetivos, uno era la Copa del Rey, llegamos a la final y no se consiguió, y otro es clasificarnos para los play off y pelearlos; estamos donde queríamos, en una semifinal muy dura, porque se sabe el equipo que es Palma, pero estamos en unas condiciones muy buenas, con todos entrenando, no hay lesiones, con lo que eso supone para el grupo, y a partir de ahí, competir sabiendo que va a ser muy largo, que los dos partidos de ahora van a ser duros, porque juegan muy bien en su casa, van a llenar el pabellón y eso les va a ayudar, pero no tenemos nada que perder”.

El central internacional lo tiene bien claro: “Tenemos que intentar sacar mínimo un partido, jugar nuestro mejor voleibol, y estamos entrando bien, estamos muy preparados y haremos buenos partidos”. El primero será clave: “Está claro que cuando vas a la casa del rival, si sacas el del sábado anímicamente van a estar tocados y ese segundo partido es complicado jugarlo después de la derrota; nosotros, lo ganemos o no, tenemos que ir a hacer nuestro mejor juego, si ganamos, mejor, pero si lo logramos en el segundo también vale, y si vencemos el primero no se puede pensar que la clasificación está hecha, porque serán partidos intensos y largos en los que se tendrá que competir lo mejor posible”.

La primera Superliga que ganó fue la novena, sacando un carisma que lo definió como jugador: “Hace muchos años que se levantó, era muy joven y después he madurado como jugador y como persona, pero la importancia en el equipo que yo tengo y otros varios jugadores también, la sabemos, y en los momentos difíciles esos jugadores importantes deben salir, porque para eso estamos en Unicaja Almería”. No duda de su misión: “Voy a intentar ayudar al equipo en lo máximo posible, en cada momento, en los que estemos pasando rachas malas, que las habrá, y en los buenos; voy a poner mi mejor voleibol en la pista”. Como Almansa, “a tachar victorias, que si hacemos seis, será un buen logro y alzaremos la liga”.