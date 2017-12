Unicaja, a ganar en Tarragona y a mirar hacia Soria

Llega ya la última batalla de 2017 y el recuerdo se marcha hasta 2010, cuando se ganó por 3-0 en play off a un Tarragona que finalmente fue tercero de la Superliga. Al curso siguiente los catalanes fueron séptimos, pero en la 2011-2012 no estaban en la salida de la competición pese a no haber merecido el descenso. Su regreso al máximo nivel se produjo hace meses tras una gran temporada en la Superliga 2, para devolver a la élite a un clásico de muchos años que siempre había propuesto intensas luchas y buen espectáculo. En aquella campaña 2009-2010 Unicaja cayó en liga regular en el pabellón tarraconense por 3-0, eso como muestra, si bien a Piero Molducci el recuerdo que le queda es el de su debut en España.

El italiano ganó la Superliga a bordo del conjunto ahorrador y lo hizo cruzándose en el camino de play off de Tarragona precisamente. Eran otros tiempos no solo para el club catalán, sino para el voleibol en general. De aquel cruce de hace doce años quedan activos no solo Piero, sino los hermanos Stevovski, jugadores antes y jugadores y técnicos ahora. Vladimir es el primer entrenador y colocador en la plantilla, mientras que Aleksandar es segundo entrenador y el líbero del plantel. El reencuentro dará, a buen seguro, para una buena charla y rememorar momentos de esos ‘viejos tiempos’, pero hay tres puntos en juego que son vitales tanto para unos como para otros. Los locales quieren borrar su cero del casillero.

Y es que ya han pasado diez jornadas sin que se haya conseguido puntuar. A eso se une que su juego apenas les ha dado para reunir los sets necesarios para ganar un partido, puesto que se han anotado tres repartidos en otros tantas citas

del calendario. Todos han sido en casa en concreto a Ibiza en la jornada tercera, a UBE L’Ila Grau en la séptima y a Urbia Voley Palma en la novena tras dos sendos 19-25. Fue un 25-23 al que siguió un inquietante 26-28 para los palmesanos, que así cerraron el partido. Tarragona rozó al menos su primer punto en la Superliga 17/18 ante un líder que ha necesitado jugar 37 para serlo, el que más junto a Río Duero Soria y Voley Textil Santanderina, aunque con mejor rendimiento que ellos.

En el calendario de Tarragona 2018 SPSP se ha dibujado un trazado final duro en extremo, puesto que le ha tocado contra Urbia, Teruel y Unicaja seguidos en las tres últimas jornadas de la primera vuelta. Esto trasladado al final de liga, cuando se decidan las cosas, significa que más le vale llevar trabajo adelantado de cara a la permanencia. Por eso no tiene ni tiempo que perder ni partidos que ‘tirar’ e irá a por todas a por Unicaja Almería. El encuentro comenzará a las 18.00 horas en un horario unificado por parte de la Federación. Hay en juego la definición definitiva de los cabeza de serie de la Copa del Rey y saber si será Ushuaïa Ibiza Voley o CV Melilla quien entre como sexto equipo en la disputa del torneo del KO.

Es, por lo tanto, una jornada de hacer cuentas y de fijarse en cinco pabellones en los que se decide el orden definitivo llegado el ecuador de la competición. Así, los ahorradores deben ganar y esperar un pinchazo de Teruel en Castellón ante el antepenúltimo Mediterráneo, o de Urbia Voley Palma en su visita precisamente al escenario copero, Los Pajaritos, ante el que será tercer cabeza de serie según manda el reglamento de competición, el Río Duero Soria. Por abajo Ibiza recibe a un Vecindario ACE Gran Canaria ya sin opción alguna de meter la cabeza y el CV Melilla, que alguna tiene, visitará al FC Barcelona. En ese caso, los norteafricanos dependen de una derrota completa (cero puntos) de los pitiusos junto a ganar.

En cuanto al rival de Unicaja Almería, Tarragona cuenta con un plantel joven pese a que la media de edad la elevan los hermanos Stevovski. Un fichaje llamativo fue el de Víctor Brull, que pasó por Teruel y que se asentó en Cabezón de la Sal, y que se vistió de líbero y no jugó ante Palma. El receptor no está gozando de minutos. Aleksandar sí es fijo como líbero, mientras que Vladimir no lo juega todo, pero sí salta a cancha con regularidad. Cuando él no está juega Héctor García en esa posición de colocador. Centrales más habituales son Isaac Valiño y Andreu Perdices, y minutos para Kevin Bordás. Receptores son Arnau Casamor y David Crespo. Iván Martín aparece en ese puesto o de opuesto por Gregory Bordas.

La semana para Unicaja Almería ha venido muy complicada por los contratiempos en la salud de los jugadores, varios de ellos metidos en procesos febriles y siendo baja en los entrenamientos, y con Israel Rodríguez padeciendo una recaída en su hombre que de nuevo lo ha apartado del grupo. Pese a todo ello, el trabajo se ha sacado adelante y Piero Molducci ha avisado de posibles rotaciones para darle más protagonismo a quienes menos lo están teniendo, con mención especial para Rubén Lorente. El joven colocador almeriense tiene opciones de salir de inicio, si bien la decisión final del italiano siempre se toma tras realizado el calentamiento de un partido que dirigirán los barceloneses Joaquín Ventura y Oriol Roy.