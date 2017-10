"Esto es Unicaja y es imparable"

Se puede decir más alto, pero difícilmente con más sentimiento. Las palabras que titulan esta noticia son de Ramón Sedeño, presidente de la entidad, con la que quiso poner el broche de oro a la presentación en sociedad de un equipo que va a por todas esta temporada, después de quedarse en blanco la pasada. Bueno, en blanco en lo que a títulos se refiere porque Sedeño sacó una lectura positiva. "El año pasado no fue en blanco, no lo admito porque no es cierto; ganamos mucho, pero no con forma de copa o trofeo; más seguidores, más presencia, más cariño...".

Antes de la presentación, se comenzó en los mismos aledaños del Museo de Almería, con charlas afables en los distintos corros de asistentes antes de entrar en el salón de actos. Una vez dentro, el preámbulo a la presentación de las 19 personas que conforman el organigrama deportivo del club fue la proyección del vídeo de la campaña de abonos. 'Por un puñado de euros… ¡abónate!' levantó la sonrisa en la sala, sobre todo sabiendo que los actores estaban presentes, y se vio acompañado de la petición de que los abonados hagan de embajadores.

Cuando el presidente verde cogió el micrófono, levantó la moral de la tropa de cara al inminente comienzo de la competición liguera. "Este equipo que acabamos de conocer me ilusiona de manera muy especial, pero también es cierto que esa sensación se repite en mí una y otra vez, temporada tras temporada; no puede ser de otro modo si se pone absolutamente todo lo que se lleva dentro en la conformación de uno de los grandes estandartes de la provincia de Almería, el que siempre está ahí, el que nunca falla, el que lleva tres décadas siendo referente".

La historia del club "está conformada por cientos de nombres que merecen la admiración, y mitos, muchos en Unicaja Almería, como es lo lógico después de 30 años y 40 títulos". Definió al voleibol como un "deporte solidario" porque se juega netamente en equipo y utilizó un grado reivindicativo: "Defender el respeto al club más importante de toda la historia del voleibol de este país, porque no nos importa recibir mucho menos de lo que aportamos, pero sin que se sobrepasen los límites de la ofensa". Agradeció la colaboración de la Diputación, "nuestra gran aliada", dijo, y expresó su confianza "en la mejor afición de España, la nuestra, para que siga siendo esa parte fundamental de Unicaja". Los almerienses llegan ilusionados a este comienzo liguero.