Unicaja pierde la Superliga ante Teruel

El CV Teruel se proclamó campeón de la Superliga de voleibol después de vencer 1-3 en el Moisés Ruiz, cerrando la serie final con un contundente 3-0 ante un Unicaja Almería que lo dio todo para tratar de llegar a un cuarto partido pero no pudo frenar el potencial de los turolenses. El CV Teruel cierra así una campaña histórica con un triplete al llevarse Supercopa, Copa del Rey y Superliga, gesta que ya logró el cuadro almeriense hace dos temporadas.Miguel Rivera apostaba de salida por el bloque que se ha hecho habitual en el tramo final de la temporada. Mientras tanto Piero Molducci, tal y como ya ocurrió la semana anterior en Los Planos, no disponía de Israel Rodríguez.El juego no era tan brillante como en los dos primeros compromisos. La igualdad se mantenía pero ambos equipos equilibraban con una serie de aciertos y errores con ambos equipos marchando por delante en momentos puntuales. Thiago Maciel mantenía a los almerienses dentro del partido, mientras que en el bando visitante el juego resultaba mucho más coral. La igualdad se mantenía hasta el final. Y el primer set cayó del lado visitante con un punto de Villena para firmar el 23-25, tras 28 minutos. Con el primer set en el bolsillo los naranjas, que vestían en esta ocasión de negro, comenzaban por delante en el segundo parcial con rentas que alcanzaban incluso los tres puntos (7-10). Pero los andaluces eran conscientes de que solo su victoria permitía alargar la eliminatoria.De nuevo todo se decidió en los puntos finales. En este caso, aprovechando los errores el saque visitantes, el parcial cayó del lado andaluz por 25-22, después de 25 minutos.El brasileño Maciel aparecía como la nota discordante del partido. El opuesto mantenía vivo a su equipo, aunque la situación aparecía más controlada en el tercer parcial. Los visitantes marchaban casi siempre por delante y al final Thomas Ereu conectaba un gran remate para cerrar el parcial con un 23-25, en 27 minutos.Lo pasaba mal el CV Teruel en el inicio de la cuarta manga. Los locales apretaban y la diferencia se iba hasta los cuatro puntos (9-5), que Miguel Rivera paraba con un tiempo muerto. La reacción no se hizo esperar y de este modo el marcador cambiaba de signo para dejar delante a los visitantes 14-13. Rangel buscaba a un inspirado Thomas Ereu y el venezolano mostraba su veteranía. El triunfo estaba un poco más cerca. Y llegó gracias a un nuevo punto del venezolano para cerrar el parcial con 21-25 a favor de CV Teruel ante un Unicaja que se dejó la piel.