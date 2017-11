Unicaja pierde la inmortalidad

Un partido de los grandes, y cómo no podía ser de otra forma, igualado hasta la extenuación. Tensión hasta el último momento, nervios a flor de piel en los dos conjuntos, y en esta ocasión, victoria de Urbia Voley Palma, que rompe así la racha positiva de los locales y la imbatibilidad en el presente curso.El Unicaja Almería comenzó el encuentro totalmente metido, con ventajas cómodas, sin embargo el vigente campeón de la Superliga no tardó en igualar los niveles de adrenalina de su contendiente. Los ahorradores necesitaron casi 30 puntos para anotarse la primera manga, espoleados en todo momento por su vibrante público.En el segundo parcial de partido, los verdes volvieron a ponerse por delante rápido gracias a las actuaciones de Thiago Maciel y Monfort. Con el paso de los minutos, el conjunto palmesano se mostró mas acertado en el bloqueo y consiguió darle la vuelta al marcador para terminar imponiéndose, haciendo gala de la garra que les caracteriza y que les catapultó hasta la gloria la pasada campaña.Con su victoria en la segunda manga el conjunto balear no dio opción a Unicaja en la tercera. Fruto de un gran trabajo defensivo, los visitantes lograron meter miedo en el cuerpo a los ahorradores, que asistieron impasibles a un auténtico espectáculo.Con sus grandes espadas de vuelta, el conjunto ahorrador consiguió volver a la senda del triunfo en la cuarta manga. El acierto nuevamente de Thiago Maciel y la aparición estelar de Ruiz desde el bloqueo provocaron la celebración del quinto y definitivo set, hasta el momento inédito en la presente temporada.En el quinto y definitivo set, la polémica envolvió al partido y se encargó de añadir un toque de épica con interrupciones constantes y los tradicionales tiempos muertos. Finalmente, el conjunto visitante acabó imponiéndose con tan solo tres puntos de ventaja.La próxima jornada los ahorradores tienen una nueva cita ante el Textil Santanderina con el reto de volver a la senda de la victoria y recuperar el liderato perdido.