Unicaja quiere sorprender en Los Planos

No caben sorpresas entre los dos últimos finalistas del ‘torneo del KO’. Está claro que se conocen a la perfección, que se tienen estudiados hasta en el más mínimo detalle y que pocas cartas quedan boca abajo entre Unicaja Almería y CV Teruel. En el voleibol, (casi) todo está inventado, si bien no se da nada por descartado al echar un vistazo a ambos banquillos. Con todo, los mismos protagonistas asumen que gran parte de lo que pueda suceder en Los Planos este sábado, y quién sabe si en semifinal o final de play off si se dan las circunstancias, dependerá del grado de inspiración que se tenga sobre la pista. Los verdes necesitan concentración, y el pabellón turolense no parece propicio para ello, pero a ellos les motiva.

Si se haba de motivación, lo que más efecto causa es la cercanía de esa final de la Copa del Rey de hace dos semanas, “la tenemos muy reciente”, decía Ignacio Sánchez durante la semana, porque la derrota, si eres un campeón, te obliga a dar respuesta. No importa la situación final de la clasificación, da lo mismo con quien se produzca el cruce de semifinales y el orden de los partidos, comenzando en el Moisés o fuera de él: Unicaja Almería quiere ganar, como siempre, y comenzar en tierras aragonesas una ‘línea recta’ de 9 partidos que lleve directa al duodécimo título de la Superliga. En ese trazado se admite alguna curva, como es lógico, pero lo que se visualiza es el camino más corto hacia en ensanche de la leyenda.

En esta jornada también juega en Los Planos, por segunda semana consecutiva, Urbia Voley Palma, circunstancial ‘aliado’ con Unicaja, aunque los ahorradores no saquen provecho de ello, para una victoria almeriense que le devuelva el liderato. No es tan importante ocupar esa primera plaza por la ‘vidilla’ de acabar primero en la fase regular, que el pasado curso no les sirvió de nada a los ahorradores, sino porque los palmesanos tendrían de cara un duelo de semifinales ante el cuarto y los dos grandes rivales para su reválida de título protagonizarían un duelo del que solo uno saldría vivo. Resumiendo, si los blanquiverdes ganan este sábado, ponen cerca volver a Los Planos en semis, y si caen, irán casi seguro a Son Moix.

No es faltarle al respeto a los rivales que restan a los tres, ni mucho menos, pero Urbia espera el resultado del encuentro que comenzará en la capital turolense a las 18.00 horas, y que estará dirigido por los catalanes David Fernández y Eduard Torrent, en su propia cancha ante el colista Tarragona, equipo que no conseguido sumar si un solo punto en las 19 jornadas de liga y que después recibe a Teruel y que cierra la liga en Almería. Las dos últimas jornadas, con horario unificado, pero el mismo de las 18.00 horas de este sábado, pone en el camino de los de Dreyer a Mediterráneo Castellón y Río Duero Soria, en el de los de Rivera a Tarragona y a Mediterráneo, y en los de Molducci a FC Barcelona y a Tarragona.

Las luchas por el descenso y la cuarta plaza se entremezclan con la del liderato, si bien en el último fin de semana puede haber muchas cosas decididas. Clave es el partido de la matinal sabatina entre Vecindario ACE Gran Canaria y Mediterráneo Castellón, así como el de la matinal dominical entre Barça y Textil Santanderina. Bonita a Superliga, esos ‘vida o muerte’ tanto por quedarse en la categoría como por meterse en la lucha por el título restan foco a un auténtico partidazo entre CV Teruel y Unicaja Almería, los grandes rivales de la última década. Los turolenses están ‘armados hasta los dientes’, con Villena habiendo desplazado a Colito como opuesto del equipo, y con Ereu como hombre determinante de nuevo.

La dirección de juego de Rangel está cumpliendo con las necesidades para ser un equipo campeón y Vinicius continúa exhibiéndose como líbero. Por el centro, la dupla entre Bugallo y Víctor Rodríguez ha logrado equilibrar experiencia y juventud en un septeto que se completa con uno de los atacantes más altos de la liga, otro seguro de vida como es Radunovic. En el banquillo, mucha calidad y compromiso en un bloque unido en torno a la figura de su entrenador, con Carlos Jiménez, con Máximo Torcello y David de Juan como receptores, con Jovanovic como colocador y con José Vicente Cabrera como central. Además, acumulado vivencias está el joven producto de la tierra, el líbero José Miguel Mateo, de 17 años.

Hasta ahora Teruel solo ha perdido un partido, ante Palma en la primera vuelta, y suma 53 puntos frente a los 51 de los palmesanos y los 49 de los ahorradores. Se ha erigido, tras su quinta Copa del Rey, como el gran favorito, con permiso no solo de sus dos grandes rivales sino del cuarto en discordia, que ahora mismo es el Ushuaïa Ibiza Voley, formación que lo metió en complicaciones en la semifinal copera, pero que tendrá que pelear mucho dado el empuje de FC Barcelona y de Río Duero Soria (31 puntos contra 30 y 30 de ambos). Los pitiusos tienen algo más llano el calendario que sus dos adversarios por el puesto, pero si algo tiene bonito el voleibol es que nada está decidido de antemano.