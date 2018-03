Unicaja recibe al colista en un partido de trámite para ambos

Que nadie piense que la motivación va a bajar por medirse al colista. Y no es que la cabeza vuele, inevitablemente, hacia el play off, porque eso es humano al no tener nada en juego este sábado, sino todo lo contrario. Precisamente por buscar un hueco en el equipo titular, más minutos en los partidos importantes que se van acercando, a los jugadores en pista frente a Tarragona 2018 SPSP no se les pasa por la cabeza dejar escapar la ocasión de dar un alto nivel para reclamar atención por parte de Piero Molducci. Entrenador de pocos cambios a lo largo del curso, sí sabe la importancia del banquillo tanto en los encuentros como en los entrenos, y días atrás ya advirtió de que puede jugar cualquiera, porque todos dan la talla.

Sobre el rival que toca este fin de semana pesan mucho los números, siendo una gran losa que no haya conseguido puntuar en las 21 jornadas anteriores. El deseo de no irse de vacío de la categoría, que perdió semanas atrás, es un elemento a tener en cuenta. En cuanto a Unicaja, la semana ha transcurrido como el primer tercio del plan para afrontar los play offs, a la espera de la confirmación de Palma como rival y con carga extra de gimnasio. Ha habido problemas de espalda para Ferrera y Slaught. El americano, con opciones serias de jugar este encuentro, no ha tenido fortuna los días previos, si bien no está descartado para un choque que, importante para que se tenga en cuenta, será en horario unificado de las 18:00 horas y dirigido por Julio César Santana y Ángel Romero.