El Unicaja sella la Copa

Un segundo cuarto impoluto dio al Unicaja el triunfo y el billete para la Copa del Rey de Las Palmas contra un irregular Barcelona (73-76), que sólo dio la cara en los últimos diez minutos, cuando a punto estuvo de dar la vuelta a un partido que llegó a ir perdiendo de 23 puntos.

El conjunto azulgrana volvió a subirse a su particular montaña rusa. En esta ocasión, a la poca intensidad defensiva se sumó la poca efectividad desde la línea de los 6,75 metros, especialmente en el primer tiempo. Su rival tuvo suficiente con un gran segundo cuarto (20-32), si bien desde el inicio al Barça le costó entrar en el choque porque no le entró nada. Y eso que gozó de buenas opciones de tiro desde el perímetro, pero el aro escupió continuamente los lanzamientos de tres puntos. El primer triple catalán llegó al noveno intento. Lo anotó Koponen, aunque el Unicaja no sacó rédito en el primer cuarto al nulo acierto azulgrana.

Todo el juego que faltó en los primeros diez minutos apareció en el segundo cuarto, cuando los de Joan Plaza brillaron en ataque, al mismo tiempo que el Barcelona se empequeñecía en defensa con su peor versión defensiva. En el minuto 15 tras un parcial de 5-15 el resultado era de 12-29. Ni pidiendo tiempo muerto pudo Sito Alonso frenar la sangría ocasionada por el juego de los visitantes y los locales afrontaron el segundo tiempo con una desventaja de 19 puntos (27-46).

El tercer acto empezó de la mejor manera para los locales. Dos triples consecutivos de Hanga y Navarro dejaban al Barcelona cerca de la barrera psicológica de los diez puntos (33-46). Pero fue un espejismo y el Unicaja, con un atento Carlos Suárez en el perímetro y un agigantado Shermadini en la pintura cerró el tercer acto con una ventaja casi definitiva de 21 puntos (42-63).

Los locales, sin presión, completaron un parcial de 31-13 en los últimos diez minutos liderados por la garra en la pintura de Oriola (17 puntos) y un acertado Pressey (13 puntos) desde el perímetro. El base estadounidense tuvo en sus manos la prórroga a falta de cuatro segundos, pero su triple fue repelido por el aro y confirmó la derrota del cuadro azulgrana, en el que reaparecieron las dudas.