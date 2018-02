(3-2) Unicaja vence con sufrimiento al Barcelona

La Copa del Rey comenzaba en Soria con un espectacular enfrentamiento que mostró todas las características habituales del torneo del KO. Unicaja Almería y FC Barcelona peleaban por acompañar a Urbia Vóley Palma en semifinales y el choque no pudo ser más atractivo. El conjunto andaluz plasmó su superioridad en el inicio del encuentro pero un FC Barcelona sin complejos y sin nada que perder llevó la eliminatoria al desempate. En la muerte súbita, Unicaja Almería cortó el gran momento de los blaugrana con un inspirado Javier Monfort y la dirección de Rubén Lorente para hacerse con la victoria por 3-2 (25-22, 25-15, 19-25, 23-25 y 12). El conjunto ahorrador se medirá con Urbia Voley Palma en la primera semifinal del torneo del KO que se disputa en el Pabellón Los Pajaritos de Soria, en un partido que comenzará a las 17:30 horas del sábado. FC Barcelona avisaba en los días previos que la Copa para ellos era un premio y que llegaban sin presión. Tomando riesgos con el saque los hombres de David Lorente sumaron los primeros puntos del encuentro. No tardó mucho en reaccionar Unicaja Almería castigando los errores blaugranas y disponiendo de las primeras ventajas para entrar en los compases finales con varios puntos de renta. No se rendía el conjunto catalán pero la sobriedad de los almerienses cerró el set por 25-22. Unicaja Almería se había sacudido los nervios y encontrado un cómodo ritmo de juego que impondría en un claro segundo parcial. Desde el inicio, el conjunto de Piero Molducci fue lanzado hacia la victoria con los puntos de Jorge Almansa y Javier Monfort como principales puntales para controlar 25-15. No le quedaban opciones a FC Barcelona si quería alargar su presencia en el torneo del KO y se mostró agresivo y sin complejos. Bajo la dirección de Sergi Arranz y los ataques de Guillaume Di Betta, dominaron el inicio del tercer set, llegando con ventaja al tiempo técnico y poniendo en aprietos a los ahorradores con seis puntos de renta 12-18. Una renta clara para los hombres de David Lorente que administrarían con sabiduría para recortar distancias tras dos buenas acciones en bloqueo de Vlasev. Crecía en juego el FC Barcelona para encontrar nuevos objetivos, alcanzar el tiebreak para soñar con la remontada. El inicio del cuarto set fue favorable a sus intereses, con mínimas rentas que Unicaja Almería trabajaba por enjugar. Sería con la llegada del tiempo técnico cuando los guarismos se igualarían. Dos errores ahorradores devolverían la renta al conjunto blaugrana que creía cada vez más en sus opciones. La emoción tomaba Los Pajaritos y los aficionados, creciendo en número según avanzaba el choque disfrutaban de un final de set electrizante que llevó a FC Barcelona a igualar forzando el tiebreak. Javier Monfort asumió su papel de líder ofensivo del conjunto de Piero Molducci haciendo los dos primeros puntos del tiebreak y mostrando el camino a sus compañeros. Los nervios acudían al FC Barcelona que no conseguía seguir el ritmo de anotación de los andaluces que se marcharon en el marcador de Los Pajaritos para conquistar la victoria y el pase a semifinales, donde se medirá con Urbia Voley Palma.

Ficha técnica: Unicaja Almería: Monfort (16), Parres (10), Almansa (14), Sánchez (2), Ruiz (12), Maciel (14), Ferrera (Líbero). También jugaron: Lorente (-), Castellano (-). FC Barcelona: Di Betta (27), Vlasev (15), Morato (8), Marcé (7), Galindo (13), Arranz (5), Gámiz (Líbero). También jugaron: Petrov (-), Hernández (-), Artero (1). Parciales: 25-22 (24´), 25-15 (21´), 18-25 (23´), 23-25 (28´), 15-12 (16´). Árbitros: Carlos Robles (Castilla y León) – Mario Bernaola (C. Valenciana) Incidencias: Primer encuentro de cuartos de final de la XLIII Copa de SM el Rey que se disputa en el Pabellón Los Pajaritos de Soria, un encuentro disputado ante 650 espectadores. El vencedor del partido, Unicaja Almería se medirá con Urbia Voley Palma en la primera semifinal del torneo del KO que se disputa en el Pabellón Los Pajaritos de Soria, en un partido que comenzará a las 17:30 horas del sábado.