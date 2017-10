Unicaja visita a Castellón

Son las directrices de la semana lanzadas no solo desde la perspectiva de Piero Molducci, sino las de los tres capitanes blanquiverdes. Pequeño, con poca luz, y la que hay, rara, con piso de goma, frío… todo ello influye en el juego. Encima, poco tiene que ver el equipo que la pasada temporada quedó penúltimo y descendió a Superliga 2 con el que ha revivido en Superliga gracias a la retirada del conjunto masculino de Fundación Cajasol Juvasa. Su alma la sigue teniendo depositada en Andy Rojas, su jugador más importante, además de que cuenta con un muy buen colocador como es Manuel Navarta, pero hay rostros nuevos y otra dinámica bien distinta en Mediterráneo, que quiere aprovechar la ‘oportunidad extra’.

En su debut liguero ganó mandando y demostrando muchas cosas en la pista del recién ascendido Tarragona SPSP, compañero de viaje en la escalada a la cima, a la máxima categoría, precisamente de su ‘paisano’ L’Illa Grau. Otra curiosidad es que el otro equipo castellonense será el siguiente adversario de los ahorradores en la tercera jornada, pero en el Moisés Ruiz, así que los de Molducci saldarán en una semana las dos cuentas con la capital de La Plana. El primero de los partidos se antoja más complicado que el segundo, comenzando por tratarse de la primera salida del curso, viaje largo por carretera, aunque no de los peores, y sobre todo lo referido a un escenario de juego que no gusta lo más mínimo.

En frente de los verdes estarán no solo los Navarta y Rojas, el primero buscando en muchos balones al segundo, sino a un grupo aguerrido que ha recuperado la dirección de juego de Santi López. El que fuera líbero del club castellonense, que alternó ambos papeles de jugador y entrenador pero que la pasada campaña dejó la batuta a Sergio Navarro, ahora asistente y colocador, es un ‘veterano de guerra’ que sabe muy bien las particularidades de sus rivales. Se ha sumado a la causa un receptor venezolano que vive su primera experiencia en España, Miguel Ángel Villasmil, que hizo diez puntos en la victoria de su equipo en la vecina Tarragona. De todos modos, el artillero mayor fue Andy Rojas, ex de Unicaja, con 18 tantos.

Se juega menos en ataque con el opuesto, Sergio Marco, pese a lo que firmó 11 puntos con un 45% de acierto, y también por delante se situaron los 13 del central Víctor Méndez, procedente de Melilla, con un aceptable 64%. Navarta distribuye bien al centro o a puntas y su equipo le respondió positivamente para arrancar la temporada con buen pie. Ramón Pujol es el otro central importante y el peso del líbero lo lleva sobre todo Lui Vives, pero con participación de Óscar Fernández. No son demasiados rostros nuevos, de hecho, son dos, pero que de entrada han sido claves. El caso es que la sensación que transmite este Mediterráneo Castellón a Piero Molducci es que es un equipo “peligroso”, y así lo ha transmitido.

Ante esto, el rival y su particular circunstancia de la pista, Unicaja Almería no va a admitir desconexión alguna. Desde el primer momento la intención será la de ir a por todas y cerrar una victoria que se sabe que será complicada. Viaja sin bajas, a excepción de la conocida de Israel Rodríguez, un plantel ahorrador que además se sintió muy bien en su estreno liguero ante un gran Melilla. Los entrenamientos de la semana han sido intensos, los que fueron titulares el sábado pasado saben muy bien que es algo ‘no adquirido’ sino trabajado durante la semana, y los que no lo fueron han apretado buscando su hueco en el septeto. Sin demasiadas cuentas a las estadísticas de la Federación, que solo destacaron a Borja Ruiz, hay ganas.

El más madrugador de los encuentros del fin de semana se disputará en el Pablo Herrera varias veces referido desde las 17.30 horas, y contará con la dirección de David Fernández y de Xavier Fernández, ambos de Barcelona. El regreso, como es habitual en los planes de viaje del club ahorrador, se producirá tras el final del choque, con el domingo libre y el regreso a los entrenos el lunes por la mañana con la sesión física normal. En cuanto al resto de la jornada, destaca sobre todas las demás citas la visita de Teruel a cancha de Ushuaïa Ibiza Voley, que le hizo un set la pasada jornada al nuevo Palma. A su vez, el equipo de Dreyer visitará otro pabellón complicado como el de Textil Santanderina, en Cabezón de la Sal.