Unicaja vuelve a ganar en Palma

Se hizo valer el peso de las sensaciones en la semana previa, cuando Ferrera se puso en boca el pensamiento del bloque: se podían ganar los dos encuentros en la isla. Decisivo Israel Rodríguez, otra vez con fondo de banquillo puesto en valor, y cayó un segundo triunfo que quizá no debió ser tan sufrido. Esta vez el dominio de Unicaja Almería solo desapareció en el segundo set, y no se aprovechó en el cuarto para haber evitado el tie-break. La fortaleza mental fue determinante para poner un 0-2 en la serie que deja a los ahorradores a una sola victoria para poder disputar su duodécima final consecutiva. El Moisés Ruiz decidirá si es así, bien el viernes 13 desde las 20.30 horas, o bien el sábado 14 desde las 19.00 horas.

En el ‘título’ de máximo anotador hubo un triple empate a 20 entre Castellano, Israel Rodríguez y Hister, con un porcentaje altísimo de acierto de los tres pero con el sevillano destacado con un 59% sobre 32 bolas. Un auténtico muro levantó en la red Manu Parres, con seis puntos de bloqueo, casi la mitad de todo el equipo en esa faceta del juego. En recepción se situó una de las claves de la victoria, con buenos porcentajes generales de Unicaja, si bien los locales brillaron incluso más pese al buen saque blanquiverde (4 puntos directos y ningún error de Parres pese a ir 20 veces a la raya de fondo). En distribución de juego, volvió a ser mejor el contraataque de Urbia, que pese a tener menos error, no pudo igualar la serie.

Decidió Molducci dar continuidad al mismo sexteto que resolvió a favor el primer partido, con Rubén Lorente dirigiendo el juego ahorrador y con Israel Rodríguez, que lo jugó casi entero, esta vez de inicio junto con Chema Castellano de opuesto. La igualdad, asegurando los ataques, dio la primera renta a los verdes con punto de bloqueo de Rubén (4-5), momento en el que se quiso abrir brecha y se logró con un 4-9 de superioridad rotunda. El saque de Parres hizo daño y facilitó buena lectura de bloqueo para transitar hasta el tiempo técnico (7-12). Castellano, pleno de poderío físico, más la defensa, dieron muestras de mucha concentración, como el día anterior, pero sin regalarle la remontada a los palmesanos.

Chema entró al saque para el 10-15, y la renta se controló conforme se avanzó a la veintena (14-18, 15-19 y 16-20), tirando de una gran recepción de Mario Ferrera y teniendo clarividencia en la distribución el joven Lorente. Monfort sacó oro de las bolas complicadas y pese a que Urbia mejoró con la entrada de Hister en posición de opuesto, Dreyer paró el partido con 19-22. Israel Rodríguez se lució en el 20-23 como Castellano en el 21-24, jugador que cerró la victoria parcial por punta en la primera opción de lograrlo (21-25). El mismo nivel de juego y concentración eran necesarios para no revivir al adversario, y pese al 2-0 inicial en el segundo set, no quiso verse despegado en el tanteo Chema, con dos puntos seguidos.

Tiró Urbia hasta donde pudo (8-3), en uno de sus habituales picos de rendimiento por encima de su realidad, pero sobre todo aprovechando la bajada en el nivel de recepción de Unicaja Almería. Piero Molducci pidió un tiempo y metió en la pista al capitán Jorge Almansa, que cortó la racha de saque de Cairus con el 9-4. Se salió del partido el cuadro ahorrador (11-4), pero Parres sacó provocando un penalti y haciendo el primer ace de su equipo (11-7) para devolverle pulso. Tocaba levantar cinco puntos de desventaja tras el tiempo técnico. De entrada recuperó dos, pero de nuevo se perdieron y pareció pensarse más en el tercer episodio. Con 18-11 se pidió tiempo. El 19-12 se fue al 19-15 con dos fintas de Ignacio Sánchez.

La buena serie de saques de Jorge Almansa se acabó con error propio mientras se temió en el pabellón por una posible lesión del gran Alejandro Fernández. Los errores penaron a los blanquiverdes y se igualó el encuentro (25-16). La reflexión fue positiva (0-2) y Castellano sumó dos puntos consecutivos, el segundo un ace, para el 2-4. No importó las tres igualadas locales sucesivas cuando se cogía más de un punto, con Parres bloqueó el primer tiempo de Jorge Fernández para mayor renta (4-7). No se permitió tener la delantera a los palmesanos y al tiempo técnico la ventaja era de cuatro (8-12) gracias al saque de Ignacio Sánchez. Israel se hizo gigante en la red (8-13), pero llegó un arreón de Urbia para recobrar vida.

Se llegó a poner a uno (13-14), pero Monfort bloqueó el 13-16 con tiempo local. El saque de los de Dreyer no dañó en demasía a la recepción, y además se elevó de nuevo el rendimiento defensivo para dominar con claridad (15-19). Castellano se elevó para el 16-20 y fue el que hizo avanzar por zona 2 a una nueva victoria para poner el 1-2 global (19-25). Poner la eliminatoria muy de cara solo dependía de no desconectar esa buena versión, e Israel Rodríguez comenzó a doblegar todos los cimientos de Son Moix con una sucesión de saques que facilitó el 0-3 inicial. Una queja local buscó y logró cortar la racha, pero Javi Monfort ganó uno contra uno en el bloqueo (2-5) para forzar el primer tiempo de Dreyer.

Se igualó la contienda con Urbia resistiéndose (7-7 y 8-8), sin que Unicaja le diera el oxígeno de ponerse por delante (8-11) y deteniendo el partido al tiempo técnico con tres de ventaja (9-12). Debía llegar la típica reacción de raza palmesana, que no fue tal debido a la tranquilidad de Unicaja y a la suma de Parres en ataque. El K-1 mandó con manejo de uno y dos puntos de ventaja almeriense, asegurando los ataques hasta el 17-17, con un error posterior para el 18-17 y tiempo de Piero Molducci que no cortó la racha (19-17). Lo hizo Israel para irse al saque pero Urbia entró en la veintena con la situación invertida (20-18 y 22-20). Se concedió el 23-20 y otro tiempo del italiano no fue suficiente (25-22).

Tras no gestionar bien el final del cuarto set y llegar al décimo en 24 horas, una piña negra y verde se formó sobre la cancha antes del tie-break. Se ganó el primer rally, pero se le dio a Urbia Voley Palma cambiando de opinión la pareja arbitral. Descentró a los ahorradores, que ya habían celebrado el punto, y con 3-0 Piero pidió tiempo. Rubén Lorente entró y dio el 3-1 a Borja en un primer tiempo. El colocador se apoyó en sus centrales y con un ace Chema puso el 4-4. Dos errores costaron caro pero Parres y un ace de Jorge Almansa otra vez nivelaron (6-6). El 6-7 por otro gran saque del capitán dio una delantera que no se dejó más (7-10 con penalti de Israel Rodríguez). Se le volvió a quitar un punto a Unicaja, el 7-11, y no importó porque el ‘18’ no quiso pese a la presión sobre los árbitros (13-15).

FICHA TÉCNICA

Urbia Voley Palma (2): Zoio (14), Macarro (8), Jorge Fernández (10), Cairus (14), Perini (5) y Ronchi (1), más Álex Fernández (líbero). También jugaron Joan Perelló (-), Marcelo Hister (20) y Javi Martínez (-).

Unicaja Almería (3): Javier Monfort (11), Rubén Lorente (1), Borja Ruiz (9), Manu Parres (13), Israel Rodríguez (20) y Chema Castellano (20), más Mario Ferrera (líbero). También jugaron Antonio Casimiro ‘Artés’ (líbero), Jorge Almansa (2) e Ignacio Sánchez (3).

Parciales: 21-25 (26’), 25-16 (25’), 19-25 (25’), 25-22 (30’) y 13-15 (22’).

Árbitros: Xavier Fernández (Barcelona) y Joaquín Ventura (Barcelona). Amarilla a Unicaja en el primer set.

3

Incidencias: Segundo partido de la serie semifinal de la Superliga Masculina de Voleibol disputado en Son Moix ante algo menos de millar de espectadores.