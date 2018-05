Unión Rugby Almería luce en la final de la Copa del Rey

Dos de Valladolid frente a frente y llegada a las costas del Mediterráneo tanto de las respectivas aficiones castellano-leonesas como de varios de los equipos de cantera con los que cuentan ambos clubes. Hasta ahí lo normal, poniendo URA lo extraordinario. Las ganas de rugby de Almería han quedado claras una vez más, pero en esta ocasión en el escenario nacional que ha supuesto tener a 15.000 personas presenciando la gran final de la Copa del Rey en el estadio ‘Ciudad de Valencia’. Casi dos centenares de rugbiers almerienses de todas las edades y condiciones hicieron ‘peregrinación’ a la capital del Turia para ser un foco de atención en el que se fijaron los aficionados de toda España.

El principal de los reclamos fue el equipo de los URA Clan Senior, que formó pacte activa de los actos paralelos a la final disputando y ganando también su primer partido. La emoción se desbordó en la expedición almeriense, sin poder contener las lágrimas de alegría “no por haber ganado, sino por entender que el verdadero triunfo se está consiguiendo fuera del rectángulo de juego”. Son las palabras de Miguel Palanca, presidente de Unión Rugby Almería, quien ha recordado que “la puesta de largo de URA Clan después de más de un año montando el equipo se ha producido en el mejor contexto posible”. Había unas granas tremendas de que se produjera ese primer partido, y así ha sido.

Palanca ha mostrado su satisfacción, “nos estamos malacostumbrando a ir realizando cada día más historia”, ha dicho, matizando además que “cada fin de semana es un nuevo reto para el club”. En ese sentido, “URA Clan lo era y se han superado con creces las expectativas”. El mandatario unionista no duda de que “Almería quiere rugby, Almería necesita más rugby, y este club se lo va a dar”. Muestra de que el proyecto ha madurado y de que está asentado en las más sólidas bases es el éxito del fin de semana: “Los chicos han recibido tanto cariño como han dado, incluso con el árbitro de la final haciéndose fotos con ellos, porque ellos representan y forman parte del espíritu rugbier”.

No la cabe duda de que Unión Rugby Almería, club que ha despertado un gran interés e infinita curiosidad en el resto de España, con permanentes muestras de admiración y respeto por parte de otras delegaciones presentes en Valencia durante estos días, “ha llegado para quedarse y ha demostrado todo lo que se puede hacer”. Muchos niños en la grada, sin necesidad de la presencia de la policía y con la UD Levante de fútbol apoyando “hasta límites insospechados” la organización del partido en su estadio, en el epicentro del rugby nacional se brilló con un sello propio, el que define a URA como entidad y siempre aferrado a los valores, con el respeto como el gran eje.

José María Pertíñez, alma mater del proyecto incluso de la entidad cruzada, vio recompensado tanto esfuerzo en la escenificación que pusieron sobre el verde del campo los jugadores dirigidos por Manolo Carpintero. Su llanto tras el final del encuentro supuso una liberación de emociones encontradas y que ya antes se habían visto desbordadas con su participación, invitado por la Federación Española de Rugby, en el evento del Proyecto MIXAR –Mixed Ability Rugby for all- en la ciudad inglesa de Bradford. Está claro que el trabajo armonioso y la gran dedicación que se está realizando a favor de la inclusión no está pasando desapercibida, y esa elección nacional es la prueba de ello.

De hecho, ‘Perti’ fue seleccionado por la FER para acompañar a su secretario general, Eliseo Patrón-Costas, junto a otros dos técnicos más, Oier Barruso, de Cisneros, y David Izquierdo, de Gaztedi, ambos conocedores de primera mano del proyecto almeriense al haber visitado el Juan Rojas meses atrás y haber participado en un entrenamiento. Esos mismos jugadores que los especialistas vieron, quedándose maravillados de la fuerza vital de URA, fueron capaces de dar una lección de juego y valores ante el Clan de Cullera, pocos días después de la segunda reunión del MIXAR, encuadrado dentro del Programa Erasmus + Sport financiado por la Comisión Europea.

En ese sentido, Miguel Palanca relaciona el peso internacional cada vez más grande del rugby con su implantación rotunda en España: “Este país reclama más instalaciones, más apoyo y más visibilidad, y yo tengo el más absoluto convencimiento de que el ejemplo que damos y de que las cada vez más amplias canteras de niños y niñas harán que en unos pocos años los rugbiers ocupemos cargos relevantes en empresas e instituciones, y empezaremos a apostar de verdad por este deporte y por el respeto”. Para el presidente, “este proceso madurativo, demostrando que URA trasciende de lo deportivo para ser proyecto social, nos llevará a constituir la ‘Fundación URA Clan’ en breve, no a golpe de talonario, sino como un proceso ampliamente participativo y familiar”.